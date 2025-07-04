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嘉義市圖書總館計畫正式核定 獲補助5.4億元

2025/7/4 18:47
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（中央社記者黃國芳嘉義市4日電）教育部今天核定補助嘉義市圖書總館經費新台幣5億4000萬元，嘉義市長黃敏惠表示，未來的總圖園區，將成為嘉義文化教育的新地標。立委王美惠說，將為市民打造嶄新知識園地。

民進黨籍立委王美惠服務處今天發布新聞稿，先前嘉義市政府提報總圖計畫，當時因中央既有預算已分配完畢，補助難度倍增，在得知嘉義市總圖計畫情況後，即積極展開協調，陸續與行政院、教育部溝通，並促成國發會將嘉義市總圖計畫納入新增的公共建設計畫。

王美惠表示，自己多次在立法院委員會及院會中質詢，督促國發會與教育部加速審查核定，終於在今天促成補助定案。

嘉義市文化局表示，在市長黃敏惠帶領下，市府團隊積極推動總圖園區興建計畫，並已經啟動建築師競圖作業及招標程序，將為新總圖的規劃設計選出最佳方案。

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黃敏惠表示，未來的總圖園區，將成為嘉義文化教育的新地標，不只是藏書空間，更是一座融合科技、創新、共學共享的智慧圖書館。市府期望透過新總圖的興建，將與嘉義市346巷都更案串聯，共同打造以知識經濟為核心的「知識經濟生活園區」。

王美惠感謝嘉義市政府在提案與規劃上努力，她說，中央與地方協力合作，是這起計畫能夠順利推動的關鍵。圖書總館不僅是閱讀空間，更是嘉義邁向優質教育城市的重要象徵，未來會持續推動教育與文化建設，讓嘉義持續進步。（編輯：謝雅竹）1140704

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