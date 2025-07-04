林佳龍授旗國際烹飪挑戰賽代表隊 盼選手凱旋而歸

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳書緯台北4日電）台灣廚師代表隊24日將赴紐西蘭參加「2025年大洋洲國際烹飪藝術挑戰賽」，外交部長林佳龍今天授旗給中華美食交流協會理事長駱進漢，期盼代表隊旗開得勝，讓台灣美食飄香全世界。

外交部發布新聞稿指出，今天舉辦「2025年大洋洲國際烹飪藝術挑戰賽」出隊授旗儀式，林佳龍對即將啟程參賽的廚師們，致上最深祝褔。

林佳龍致詞表示，台灣素有「美食王國」美譽，從夜市香氣四溢的小吃、路邊攤的人情味，到星級餐廳精緻的創意料理，每一道菜餚背後都承載著歷史、記憶與土地的溫度。美食也是「總合外交」重要元素，例如去年台灣已經有49家餐廳在「台灣米其林指南」成功摘星，展現台灣的軟「食」力。

透過 Google News 追蹤中央社

總統府國策顧問林見松、紐西蘭台灣國際廚藝文化交流協會會長鄭婷文也在授旗典禮分別致詞，提到台灣美食已在世界各地發光發熱，兩人及林佳龍都預祝台灣廚師代表隊在此次挑戰賽旗開得勝，讓台灣的美食持續飄香至全世界。

外交部表示，林佳龍也授旗給即將代表台灣前往法國參加「世界麵包大賽」（Mondial du Pain）的選手張世彬，並肯定台灣選手無論到何處比賽都是「台灣之光」，外交部給予最誠摯祝福，也期待台灣選手凱旋而歸。（編輯：林克倫）1140704