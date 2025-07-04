台中豐原一家5口陳屍家中 2關係人到案說明

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（中央社記者趙麗妍台中4日電）台中豐原區1戶民宅2日晚間被發現王家5口人陳屍家中，檢警相驗後排除他殺，專案小組今天下午找來王家長女同學張姓女子與團購黃金的李姓女子接受警詢，暫列關係人，釐清案情。

台中地檢署偵辦豐原區一家5口死亡案件，相驗遺體後，初步排除他殺嫌疑。檢警組成專案小組分案調查，對於死者生前曾向民代陳情內容進行了解及深入調查，釐清有無涉及不法犯罪，全案不排除朝詐欺案件方向偵辦。

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警方找到長女的同學在豐原開設美容院的張女和負責團購黃金的李女，2人暫列為關係人，目前在警局接受偵訊釐清案情。警方表示，專案小組已經依據相關事證將關鍵人物查收到案，目前刻正積極調查中。

凃女死者生前與先生、女兒曾到民進黨籍市議員謝志忠服務處表示，店家常有人上門找碴。警方已調閱死者住處外的監視畫面，發現近半年確實常有不明人士上門，將追查一行人等的身份釐清案情。（編輯：林恕暉）1140704

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