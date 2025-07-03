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台中豐原一家5口陳屍家中 檢不排除朝詐欺偵辦

2025/7/3 17:45（7/3 17:56 更新）
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台中市豐原區民宅2日被發現一家5口均已明顯死亡，初步研判為王姓夫妻與3名子女，一旁放有炭盆，警方正介入調查釐清。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年7月3日
台中市豐原區民宅2日被發現一家5口均已明顯死亡，初步研判為王姓夫妻與3名子女，一旁放有炭盆，警方正介入調查釐清。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年7月3日
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（中央社記者蘇木春台中3日電）台中豐原區1戶民宅，昨天晚間被發現一家5口陳屍家中，檢方今天相驗遺體後排除他殺。檢方表示，已指派檢察官組成專案小組分案調查，全案不排除朝詐欺案件方向偵辦。

台中地檢署表示，檢方辦理相驗豐原區發生一家5口死亡案件，經率同法醫師檢查遺體、詢問家屬意見並製作筆錄，初步研判排除他殺嫌疑，已製發相驗屍體證明書，遺體已發還家屬。

檢方表示，中檢已指派主任檢察官、台中市警局豐原分局組成專案小組分案調查，對於死者生前曾向民代陳情內容進行了解及深入調查，釐清有無涉及不法犯罪，全案不排除朝詐欺案件方向偵辦。

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台中豐原警分局2日下午5時48分許獲報，一戶在火車站前民宅發現王姓一家5人（62歲王男、63歲凃女、35歲王女、34歲王女、28歲王男）陳屍家中，已明顯死亡。

據了解，親友指出，28歲王男在工廠上班，近來曾向同事透露有輕生意念，這兩天未請假沒來上班，同事驚覺有異前往查看，卻發現憾事。（編輯：李淑華）1140703

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