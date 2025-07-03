台中豐原一家5口陳屍家中 警排除外力介入報檢相驗

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中3日電）台中豐原區王姓男子連日未去上班，同事驚覺有異，2日報警協同里長到家中查看，未料發現王姓一家5人陳屍家中，現場還有火盆。警方初步排除外力介入，報請檢察官相驗。

台中市豐原警分局2日晚間5時48分許獲報，一戶在火車站前民宅發現王姓一家5人（62歲王男、63歲凃女、35歲王女、34歲王女、28歲王男）陳屍家中明顯死亡，並於現場發現火盆物品等。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

據了解，現場留有遺書，親友指出，王男在工廠上班，近來曾向同事透露有輕生意念，這兩天未請假沒來上班，同事驚覺有異前往查看，發現憾事。

警方表示，經現場勘察採證，未有打鬥痕跡，排除有外力介入情形；疑因財務關係輕生，已報請台中地檢署辦理刑事相驗。（編輯：陳仁華）1140703

自殺警語：珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路；若需諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」、張老師服務專線「1980」或衛福部安心專線「1925」。

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。