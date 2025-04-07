苗栗婦胸口插刀2幼童身亡 警：孩童死因待驗釐清

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（中央社記者管瑞平苗栗縣7日電）苗栗縣某大樓今天發生命案，丈夫返家驚見妻子兒女3人倒臥房內，妻子胸口插了1把刀，9歲兒及8個月大女兒氣絕多時。警方表示，孩童死因尚待相驗釐清，不排除任何可能。

苗栗縣消防局下午2時20分接獲救護通報，救護人員抵達現場，發現3名患者倒臥床上，其中2名孩童明顯死亡，身體已明顯僵硬，一旁的婦人頸部、手腕有刀傷且左胸口插著1把刀，仍有生命徵象，緊急清理傷口包紮後送醫搶救。

據指出，報案人為婦人丈夫，他近期因故離家在外居住，今天下午返家發現大門打不開，請鎖匠開門發現門被嬰兒床擋住，進入臥室察看，赫見妻子兒女均倒臥床上，連忙打119報案。

轄區分局偵查隊及鑑識小組人員於案發後封鎖現場採證。警方指出，勘驗屋內初步排除外力入侵跡象，2幼童身上無明顯外傷，死因尚待相驗釐清。

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警方表示，由於婦人已轉往林口長庚醫院手術，傷勢仍有待觀察，現場也未發現遺書或可疑藥物，後續包括婦人丈夫、2童相關親屬、保母等人都會通知配合說明以釐清案情，「在法醫鑑驗2童死因結果出爐前，不排除任何可能」。

苗栗縣政府社會處指出，經查該案並非列管高風險家庭，對於案發原因不妄加揣測。此外，父母對18歲以下兒童及少年應負保護、教養責任，若攜未成年子女輕生，除觸犯兒童及少年福利與權益保障法，亦須負刑事責任。（編輯：李亨山）1140407