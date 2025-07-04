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海馬士飛彈連成軍 顧立雄：強化精準打擊能力嚇阻戰爭

2025/7/4 18:53（7/4 19:56 更新）
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國防部長顧立雄4日主持陸軍58砲指部海馬士多管火箭飛彈連成軍典禮，並校閱部隊。（國防部提供）中央社記者吳書緯傳真 114年7月4日
國防部長顧立雄4日主持陸軍58砲指部海馬士多管火箭飛彈連成軍典禮，並校閱部隊。（國防部提供）中央社記者吳書緯傳真 114年7月4日
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（中央社記者吳書緯台北4日電）國防部長顧立雄今天主持陸軍58砲指部海馬士多管火箭飛彈連成軍典禮，顧立雄表示，海馬士多管火箭飛彈連的成軍，可提升國軍精準打擊能力以及整體防衛作戰效能，以達到嚇阻戰爭、守護國家和平與安全的目的。

國防部發布新聞稿指出，顧立雄主持海馬士多管火箭飛彈連成軍典禮，對單位編成戮力執行各項整備工作，表達肯定與嘉勉，並期盼海馬士多管火箭（HIMARS）的加入，有效提升國軍防衛力量，確保國家安全。

典禮中，顧立雄首先宣讀成軍命令，並由飛彈連長將海馬士飛彈車模型呈給顧立雄，隨後在陸軍司令呂坤修上將等人陪同下，校閱部隊。

顧立雄致詞時表示，非常高興能夠主持多管火箭飛彈連成軍典禮，這是國軍第一個成軍海馬士系統的單位，相當具有代表意義，參與的官兵自去年開始從各單位選優調任，先後完成赴美接裝訓練、射擊指揮所組合訓練及彈藥車吊掛操作訓練等，並完成今年度精準飛彈射擊操演。

顧立雄提到，飛彈連6月接受陸軍司令部戰力鑑測，成績優異，是非常難能可貴的成果，期許大家能秉持對連隊的認同感，在執行後續的漢光實兵演練及各項任務時，都能有同樣優異表現。

顧立雄表示，新興單位的成軍是全新挑戰，官兵所學的不僅是武器的操作，而是要將武器完美融入到聯合作戰體系，「多管火箭飛彈連」的成軍，可提升國軍精準打擊能力以及整體防衛作戰效能，以達到嚇阻戰爭、守護國家和平與安全的目的。

顧立雄也提出3點與飛彈連官兵共勉，首先是精進部隊訓練，務實戰訓本務，海馬士系統象徵陸軍在遠程精準打擊能力上的重要突破，能快速運用火力跨區增援，搭配「陸軍戰術區域飛彈」（ATACMS），讓國軍具備對敵方重要目標進行精準打擊的能力。

顧立雄期許各級幹部，落實實戰化訓練要求，以創新、不對稱思維，結合新的戰術戰法，循序漸進，戮力戰訓本務工作，提升部隊整體戰力。

第二，顧立雄期勉單位營造優質環境，提升人力素質。他強調，無論科技如何發展，武器裝備如何精密，戰爭的勝負更取決於人員素質，因此提升「招募」與「留營」的成效，並落實人才培育，是部隊當前重要的工作。

顧立雄期勉各級幹部，要以「服務」的精神來獲得官兵認同，堅定信仰，凝聚向心，共同戮力戰訓本務，營造單位良好的服役環境與「家」的感覺，鞏固留營意願；同時鼓勵官兵參與公餘進修，實質提升人力素質。

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第三，顧立雄表示，強化風險管理，確保訓練安全。他強調，安全是一切工作的基礎，沒有安全就沒有一切，因此各級幹部應強化風險管理的觀念，建立「預見風險、預做準備」的思維，積極防杜危安事件肇生，確維部隊整體安全。

顧立雄指出，單位在新式武器裝備編成後，必須按照「程序、步驟、要領」執行操作，並針對不同的訓練，「因人、因時、因地、因事」下達適切的安全規定，落實層層風險管控，做到「下達訓練要求的同時，下達安全規定」，如此才能使官兵辛勤的訓練與努力，得到最大的成果與回報。（編輯：林克倫）1140704

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國防部長顧立雄（左）4日主持陸軍58砲指部海馬士多管火箭飛彈連成軍典禮，飛彈連長（右）將海馬士飛彈車模型呈獻給顧立雄。（國防部提供）中央社記者吳書緯傳真 114年7月4日
國防部長顧立雄（左）4日主持陸軍58砲指部海馬士多管火箭飛彈連成軍典禮，飛彈連長（右）將海馬士飛彈車模型呈獻給顧立雄。（國防部提供）中央社記者吳書緯傳真 114年7月4日
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