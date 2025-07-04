台南亞太有望成國家棒球訓練基地 體育署盼9月簽約

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠台北4日電）棒球號稱台灣國球卻始終缺乏完整的訓練基地，體育署今天透過新聞稿表示，最快將於9月和國家訓練中心、台南市體育局簽訂協議書，未來亞太國際棒球訓練中心將成國家訓練基地。

體育署表示，為了回應國內棒球界的殷殷期盼，總統賴清德於擔任台南市長任內啟動亞太國際棒球訓練中心興建計畫，並於今年陸續完工。

去年底12強奪冠後，體育署長鄭世忠特別邀請中華職棒聯盟會長蔡其昌前往拜會台南市長黃偉哲，洽談亞太國際棒球訓練中心成為國家棒球訓練基地的可行性，皆獲得正面回應。

今年4月台南市政府經內部評估後，正式請體育署針對成棒主球場以外的6座場地規劃做為國家棒球訓練基地，提供使用評估意見，後經體育署交請國家運動訓練中心5月邀集中華棒協等進一步共同討論，並獲得充分認同支持。

鄭世忠為及早推動設立國家棒球訓練基地，今年6月再次協同國訓中心執行長龔榮堂前往台南，並和台南市長黃偉哲達成具體共識。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

同時，原有意爭取經營權的中職統一獅球團也表示，如果球隊的春、秋訓與平時賽季的室內練習場訓練使用需求可以同時兼顧的狀況下，將全力支持此合作案

體育署表示，若國家運動訓練中心與台南體育局基地合作磋商一切順利，希望於9月雙方正式完成協議書的簽訂，並在完成基地管理人員招募後，盡早設立國家棒球訓練基地，以提供各級國家代表隊一座完整優質的訓練及比賽環境。（編輯：張銘坤）1140704