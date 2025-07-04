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民間投資公共建設逾2.4兆元 長照社宅巨蛋新案吸睛

2025/7/4 19:21
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（中央社記者張璦台北4日電）財政部長莊翠雲今天表示，民間參與公共建設累計投資金額已突破新台幣2.4兆元，今年招商大會再釋出案源105件、商機逾2364億元，包含長照園區、社宅、巨蛋等，盼藉引進民間資金、創意與專業，推動公建加速布建，促進產業競爭力與國家發展，讓民眾共享成果。

114年度民間參與公共建設招商大會今天登場，行政院長卓榮泰、行政院秘書長龔明鑫、行政院發言人李慧芝、財政部長莊翠雲、財政部次長謝鈴媛、國發會副主委高仙桂、金管會副主委莊琇媛，以及公股金融事業高層、各縣市代表等與會。

莊翠雲致詞時表示，行政院通過的「兆元投資國家發展方案」，財政部主要負責創新促參推進機制，並成立促參專案辦公室，透過促參提案平台從源頭掌握部會推動的公共建設計畫，研議民間參與的可行性，以擴增促參案源，並與金管會、櫃買中心共同合作輔導中央部會及地方政府發行政府永續發展債券，擴大引導民間資金投入公共建設的能量。

她指出，今年招商大會以「民間參與、共創三贏」為主題，即透過引進民間企業的資金、創意與專業，讓公共建設加速布建完成，而有完善的公共建設與服務，產業才能更有競爭力，也才能持續帶動國家整體發展，讓民眾共享經濟成長的成果，形成人民、企業、政府三贏局面。

莊翠雲表示，截至去年底，民參案件已累計簽約2378件，民間投資金額突破2兆4661億元，創造逾45萬個就業機會，已展現出全民參與公共建設的成果，今年招商大會則進一步釋出民間參與公共建設商機案源105件，投資金額超過2364億元，案件數量及投資金額創下歷年新高。

她指出，招商大會彙整的案源涵蓋交通、長照、環保、社宅、運動、藝文等類別，包含衛福部及台北市推出的長照園區BOT案、雲林縣的社會住宅BOT案、高雄市的廢棄物資源化設施BOT案、台南市的巨蛋園區BOT案，及台中市與南投縣的轉運站BOT案等，都是與民眾生活息息相關的亮點建設案件。

為鼓勵各機關推動民間參與公共建設，卓榮泰今天也在會中頒發「招商卓越獎」，表揚113年表現傑出的中央機關、直轄市、縣市政府，並加碼頒發3個「招商特別獎」，也頒發簽約及考核獎勵金，共有22個機關合計獲頒3億餘元。

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其中，國軍退除役官兵輔導委員會主辦的「宜蘭讚榮民文化暨觀光遊憩興建營運移轉案」，更以單一促參案件民投金額142.95億元，獲頒特別獎。

政府永續發展債券規劃方面，中央政府重點推動計畫包含高雄機場新航廈、規模約790億元，金門大學學生宿舍、規模約4億元；潛在計畫則包含仁武科技產業園區，交大、政大校區新建，台中榮總醫療大樓等。（編輯：楊蘭軒）1140704

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