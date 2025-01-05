財政部：今年公共建設促參商機900億 運動交通類領軍

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（中央社記者張璦台北5日電）政府力促民間資金擴大投資台灣，財政部初步盤點，依促參法辦理的公共建設案源，今年預計釋出69件、投資金額新台幣900億元，以運動、交通、農業等設施為主；官員表示，若加計都更等其他法令案件，今年釋出的公建商機一定超過千億元。

政府推動兆元投資方案，盼讓保險業等民間資金加大力道投資公共建設，財政部負責此方案的「創新促參推進機制」主軸，將透過新設的「促參推進專案辦公室」及單一服務窗口，負責管理、營運促參提案平台，辦理提案彙整、篩選、分析、推動與管考等工作。

財政部官員表示，根據初步盤點，今年全年依「促進民間參與公共建設法」辦理的公建案源，預計將釋出69件、投資金額估900億元，類別包含運動設施、農業及資源循環再利用設施、交通建設等，且今年民間投資金額前5大的促參案可說是在北、中、南部多點開花。

財政部官員指出，今年前5大促參案中，民間投資金額破百億元者包含新北市板橋第二運動場體育場BOT案、投資金額估達150億元，淡水第二漁港港區整體開發BOT案民投金額估150億元，台中市水湳轉運中心案投資規模則估130億元。

財政部官員表示，台南市運動藝文休閒園區案民間投資金額估90億元，新莊北側知識產業園區轉運站民間投資金額估61億元，也都是與民眾生活息息相關的亮點案件。

財政部官員指出，今年依其他法令辦理的民間參與公共建設案件，應多以都市更新案件，以及「大眾捷運法」案件為主。

財政部官員說，新北市土城區、永和區分別有投資金額約80億元的都更案件，台鐵員林火車站周邊土地都更相關計畫的民間投資金額估24億元；捷運土城線延伸頂埔地區頂埔站土地開發案、桃園捷運機場線山鼻站A10車站專用區土地開發案，民間投資金額則分別達25億元、13億元。

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財政部官員表示，依其他法令辦理的案件，通常是在年度當中才會由政府各機關對外公告招商，因此尚無法精確預估全年案量；不過，截至目前，若將依促參法及其他法令辦理的案件加總，規劃將於今年釋出的公建商機已超過1100億元。

財政部官員指出，後續將積極受理民間提案建議，並協助媒合政府機關參採辦理，透過雙向互動提案機制，讓民間參與公共建設案件來源與數量明顯提升，擴大商機。（編輯：蘇志宗）1140105