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引金融業資金 財政部7月招商大會推2千億元公建商機

2025/6/6 18:32
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（中央社記者張璦台北6日電）為吸引金融業等民間資金活水投入公共建設，財政部7月將舉辦民間參與公共建設招商大會，預計釋出案源105件、民間投資金額超過新台幣2364億元；前3大案件以運動文教設施、交通設施為主，且皆為民投金額逾百億元級促參大案。

政府推動兆元投資方案力促民間擴大投資台灣，盼讓保險業等民間資金加大力道投資公共建設，財政部負責此方案的「創新促參推進機制」主軸，將透過新設「促參推進專案辦公室」及單一服務窗口，負責管理、營運促參提案平台，辦理提案彙整、篩選、分析、推動與管考等工作。

為進一步媒合國內外業者投資國內公共建設，財政部規劃於7月4日在台北市南港展覽館2館舉辦114年「民間參與公共建設招商大會」，將匯集各機關預計在民國114年下半年及115年上半年公告招商案源。

根據招商大會網站，這次招商大會擬釋出依促參法、其他法令辦理的公建案源一共105件，預估民間投資總金額超過2364億元。

今年度招商大會釋出案件，不論件數或投資總金額，都遠超過去年的76件、1326億元。

官員表示，根據目前盤點，將在這次大會亮相的前3大案件都是依促參法辦理，包含運動設施、運動文教設施與交通設施，皆為民投金額逾百億元級大案。

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官員指出，不少國內保險業者願意投資台灣，但過去面臨案源太少、規模太小等問題，政府現已推動與民間合作提案創新機制，中央部會（含國營事業）所提新興計畫，也會優先評估是否採用促參方式辦理，確保從源頭控管並擴大促參案源。

官員說明，兆元投資國家發展方案除有望減輕政府財政負擔，也可讓民間業者接觸到優質投資標的，降低其海外投資避險成本，這次招商大會亦將擴大邀請各銀行、保險業者與會，盼成功媒合適合案源，促進公私雙贏。（編輯：林克倫）1140606

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