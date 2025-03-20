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113年民間投資公共建設1588億元 高雄奪招商王

2025/3/20 20:17
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（中央社記者張璦台北20日電）財政部今天表示，113年民間投資公共建設案件131件，金額新台幣1588億元、為近10年第3高，高雄市政府以簽約金493億元成為招商王；展望今年，希望投資金額持續成長，亦將推動永續債、公建型私募股權基金（PE fund）等投資管道。

財政部推動促參司長張素珍今天在例行記者會上表示，民間投資公共建設案件去年在各機關的努力推動下，成功與民間機構簽訂投資契約高達131件，投資金額達1588億元、為近10年第3高水準。

張素珍說明，其中，依促參法辦理案件共75件，投資金額達494億元、亦為近10年第3高紀錄；依其他法令辦理案件共56件，投資金額1094億元。

根據促參司統計，去年整體民間投資公共建設案，中央部會以交通部簽約11件、金額158億元居冠，退輔會1件、金額143億元居次，經濟部2件、金額115億元排名第3。

觀察地方政府，高雄市簽約10件、金額493億元排名第1，台北市簽約15件、金額200億元居次，新北市20件、金額174億元位列第3。

促參司指出，113年促參案個案投資金額最高者，由宜蘭讚榮民文化暨觀光遊憩興建營運移轉案143億元奪冠，桃園市大園區統一航空城大型物流中心BOO案115億元次之。

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促參司表示，簽約促參案中涵蓋多元公共建設類別，包含屬環境污染防治設施的嘉義市綠能永續循環中心BOT案，高雄市鼓山長照服務園區BOT+ROT案等衛生福利及醫療設施，還有台南市將軍智慧水產加工及物流運籌中心OT案等農業及資源循環再利用設施，以及台中流行影音中心OT案等影視音設施。

談及今年展望，張素珍指出，希望民間投資金額成長，並引導壽險資金投入；促參司副司長童偉碩則表示，策略上，亦將推動永續債、公建型PE fund等投資管道。（編輯：楊蘭軒）1140320

#經濟部
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