京劇、弦樂演出迴盪金門翟山 為坑道注入新生命

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（中央社記者吳玟嶸金門3日電）2025年金門坑道音樂節將在10月18、19日登場，第1天由日本女高音宮地江奈、台灣男高音王典共演，第2天由京劇藝術家魏海敏出演；催生音樂節的大提琴家張正傑說，盼音樂會為翟山坑道注入新生命。

金門坑道音樂節將邁入第17年，今年活動於10月18至19日連2天在翟山坑道舉行，活動將於7月7日下午2時開放網路售票；金門國家公園管理處今天舉行活動記者會，催生金門坑道音樂節的張正傑、魏海敏等出席記者會現場進行演出，並預告今年活動亮點。

張正傑表示，今年2天活動共有6場次表演，第1天由日本知名女高音宮地江奈與台灣男高音王典共同演出，第2天則由魏海敏以京劇演出，2天表演也都會結合弦樂，盼能讓聽眾感受音樂之美及坑道演出的特殊之處。

張正傑也說，坑道音樂節最重要的任務之一，就是以音符演奏出和平，也盼音樂節為翟山坑道注入新生命，讓坑道不再只是單純的觀光景點。

魏海敏則表示，翟山坑道非常雄偉，也很有歷史感，在坑道中表演時，所有聲響都會根據不同石塊的面向反射，進而產生不同聲音，「我非常期待10月份的演出」。

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金門國家公園管理處透過新聞稿表示，今年音樂節匯集國內外頂尖音樂家，盼能透過邀請國外知名的音樂家演出，將坑道音樂節與翟山坑道推向國際舞台，有興趣民眾可至「OPENTIX兩廳院文化生活」售票系統購票。

金管處也表示，為維護表演品質，每場次限200人，7歲以上民眾皆可參與，7至12歲者需有成人陪同，年長或行動不便者，請考量行走無虞。更多詳細資訊可參考坑道音樂節專屬介紹網站（https://www.2025kinmentunnelmusic.com.tw/）、金管處官網及臉書（Facebook）粉絲專頁。（編輯：謝雅竹）1140703