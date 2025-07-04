北市2場罷免活動7/5登場 市府路、濟南路交管

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（中央社記者劉建邦台北4日電）罷免熱潮未歇，台北市5日將舉行2場活動，分別在濟南路一段及北市府前市民廣場。轄區警方規劃交管，市府路從今晚10時起開始管制、濟南路一段附近將從5日上午8時起管制。

雙北罷免藍委團體與反共護台志工聯盟先前宣布，5日將在雙北舉行機車車掃及公民晚會，並於台北市濟南路舉辦「罷免是愛反共護台」公民晚會。

轄區台北市警察局中正一分局今天發布新聞指出，申准「公民宣講護主權」集會在5日上午8時至晚上10時於濟南路一段舉辦活動。

警方表示，針對集會規劃交通疏導管制措施，5日上午8時起，濟南路一段（中山南路「不含」至鎮江街「不含」）東、西雙向全線車道，管制車輛通行，預計至6日凌晨1時活動撤場結束後開放車輛通行，並視交通狀況提早或延後管制、開放。

警方預估從5日下午5時30分起，群眾將陸續進場，如現場人數自然溢出集會地點，將擴大交通管制範圍，並採分階段擴大管制中山南路慢（快）車道。

警方表示，此次集會期間，行經管制區域內各路線公車將配合改道行駛，民眾可至台北市公運處網站查詢相關資訊，為維護活動交通秩序與安全，將彈性管制集會現場周邊路段，並視現場狀況及人數擴大周邊交通管制範圍。

此外，國民黨將於5日下午在台北市政府前的市民廣場舉辦大型反惡罷造勢活動。

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轄區台北市警局信義分局發布交通管制措施，此活動時間從5日下午3時至下午5時30分，集會地點在市府路（松高路至松壽路段）全線車道。

針對活動交管措施，警方規劃市府路（松高路至松壽路段）從今晚10時至5日晚上10時實施管制；新仁愛路（一號道路至市府路）全線車道從今晚10時起配合市府路管制且全線管制，5日零時起依原例假日管制方式接續實施全線管制至6日零時止。（編輯：黃世雅）1140704