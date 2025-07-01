藍：7/26投不同意罷免票 是對青鳥獵巫最強大反擊

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（中央社記者劉冠廷台北1日電）國民黨今天表示，近期頻頻出現民進黨立委郭昱晴公審的模仿犯，這些民進黨側翼、青鳥將台灣搞得劍拔弩張、仇恨蔓延；呼籲民眾7月26日一定要出來投下「不同意」罷免票，這一票是對青鳥、獵巫文化最強大的反擊。

國民黨今天召開記者會，發言人鄧凱勛表示，郭昱晴公審網友的直播大翻車，事後噤聲走人，但網上已持續出現6起模仿犯，可以預期接下來會出現越來越多的模仿犯。總統賴清德正進行團結國家十講，但大家感受到國家因此變得更團結嗎。

鄧凱勛認為，若賴總統的團結國家十講，有心要團結台灣人民，最該做的是約束側翼與青鳥，而不是繼續鼓勵青鳥飛出來，根本是本末倒置。他呼籲民眾7月26日一定要出來投下「不同意」罷免票，這一票是對青鳥、獵巫文化的最強大的反擊。

與會的國民黨籍新北市議員江怡臻說，郭昱晴造成公審模仿犯出現，竟打電話抗議幼兒台跳大陸抖音歌「大展鴻圖」，但民進黨立委林楚茵之前被發現玩抖音，難道青鳥就是雙標，民進黨立委可以玩抖音，卻不許百姓跳抖音歌。

國民黨籍台北市議員柳采葳則提出3項質疑，包括賴總統以去除雜質為名發起大罷免，已造成多起公審民眾直播拍照事件，團結國家十講什麼時候要呼籲停止這些擾民的行為；郭昱晴造成公審模仿犯大量出現，製造社會仇恨，賴總統什麼時候要在中常會向民眾道歉。

柳采葳表示，第3，郭昱晴公審行為造成不良示範，什麼時候要出面呼籲要求青鳥停止，停止學習自己的擾民行徑。郭昱晴的行為已造成台灣社會大規模的模仿犯，應立即辭去立委一職。

此外，國民黨發言人楊智伃今天透過新聞稿表示，就在大罷免投票進入倒數階段，上週國民黨中央組發會人員才剛接受北檢約談無保請回，本週又輪到屏東地檢「接力」訊問，今天上午中央黨部組發會、花蓮縣黨部、南投縣黨部多位黨工遭檢調帶走約談。

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楊智伃質疑，在面對罷免不到一個月的關鍵時刻，檢調是否透過搜索與查扣手機，意圖掌握國民黨最後的選戰部署與動員規畫，這樣的作為，形同扮演當權者的「東廠」，以過當的司法操作，意圖蒐集在野黨情資。

楊智伃表示，早在台中市黨部遭搜索時，就曾傳出檢調扣走與案件無關的「黨務動員」與「金主名冊」等機敏資料，令人質疑是否以「調查之名、干預之實」，已然逾越司法分際。（編輯：楊凱翔）1140701