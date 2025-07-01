民進黨團：立院延會藍白不開會 翹班救罷免

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（中央社記者王揚宇台北1日電）民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天說，立法院會今天開會通過金融相關民生議案，但國民黨立法院黨團總召傅崐萁卻帶著藍白立委集體翹班，到花蓮辦造勢大會；如果要延會為何不開會，一切都是為了救罷免。

為打造台灣成為亞洲資產管理中心，立法院會上午三讀修正「國際金融業務條例」第22條之16條文，將OIU經營國際保險業務所得免徵營利事業所得稅、營業稅、印花稅及所得稅的優惠期間延長10年，自今年2月6日起至民國124年12月31日止。

吳思瑤、黨團書記長陳培瑜召開「不開會幹嘛延會 大翹班救罷免、大撒幣救罷免」記者會。

吳思瑤說，民進黨團一向反對藍白的延會主張，因為對藍白來說，延會只是為了要讓司法保護傘開好開滿，更要利用這段時間通過大撒幣的民粹法案來救罷免，根本不合理。

吳思瑤指出，立法院會今天通過金融相關民生法案，但藍白卻集體神隱、聯手大翹班，到傅崐萁花蓮的造勢大會，還不敢開放媒體進場。此外，身為立法院司法及法制委員會成員的國民黨立委傅崐萁，4月1日至6月26日這段時間只質詢2次，質詢率只有10%，根本是薪水小偷。

吳思瑤說，不知道在野黨7月4日院會又要偷渡什麼法案，藍營可能會推全民普發現金新台幣1萬元的案子，為的就是救罷免。「用你我的錢延續其政治生命」，犧牲台灣的國土安全預算及撥補台電預算，棄民生、國土安全於不顧，民進黨團譴責這種行為，但這樣的鬧劇可能會上演到8月底。

陳培瑜質疑，多位國民黨立委為了救罷免，在地方宣傳反罷免時發放小物，例如一整條吐司、料理鍋、洗碗精等，是否違法；還有人在花蓮縣政府發放緊急救護包時，邊發邊宣傳反罷免。她呼籲花蓮縣政府保持行政中立。

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總統賴清德今天將進行團結國家十講的第四講，主題為國防。媒體詢問，部分人士認為總統親自上陣主導的戰略，是否需要調整。

吳思瑤說，團結國家十講已完成三講，令人遺憾的是，藍白政治工作者刻意曲解賴總統的原意。今天將進行第四講，民進黨團要向藍白跟立法院長韓國瑜喊話，千萬不要犧牲國防、國土安全預算用來普發現金。（編輯：萬淑彰）1140701