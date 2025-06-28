賴清德：公民自主發起大罷免 民進黨必須同行【致詞全文】

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（中央社記者葉素萍、溫貴香台北28日電）民進黨全代會今天下午登場，兼任民進黨主席的總統賴清德指出，台灣人民有感國家安危，珍貴力量再度出現，不但有青鳥飛出，公民也自主發起大罷免，民進黨必須與公民同行，一起承擔守護國家的責任。

民進黨全國黨代表大會下午在台北國際會議中心登場，今年全代會以「更好的民主、更好的台灣」為主軸。

賴清德以台語致詞指出，當世界各國都在警戒中國強權、對抗中國時，政府提出的國防預算與國安法制，遭在野黨阻擋杯葛，在如此情況下，台灣人民有感國家安危，珍貴力量再度出現，不但有青鳥飛出，公民也自主發起大罷免，民進黨必須與公民同行，一起承擔守護國家的責任。

賴清德問「大家說好不好？」在場人士則高喊「大罷免、大成功」。

賴清德引用前民進黨主席黃信介的話，「大家與我一起向前走，向自由走、向民主走、大家鬥陣向前走」，大家追隨民主前輩的腳步，深化民主，打造更好的台灣，交給下一代。（編輯：林克倫）

賴清德致詞全文如下：

蕭美琴副總統、行政院卓榮泰院長、 姚嘉文前主席、許信良前主席、謝長廷前主席、蘇貞昌前主席、游錫堃前主席、創黨十八人小組、中評會賴瑞隆主委、各位中常委、中執委、中評委、各位執政縣市長、林右昌秘書長，各位立委、各位貴賓，以及全體黨員代表同志，大家午安，大家好。

首先，我要感謝各位先進同志，不惜寶貴時間撥空來出席全代會，共同決策黨務發展，一起打拚台灣未來。

去年520，我與美琴，正式就任正副總統，這一年多來，我們執政團隊認真負責，全力以赴。

在國際局勢重大變化，中國併吞台灣的壓力越來越大之時，非常感謝卓榮泰院長率領行政團隊，穩健推動國家建設、發展經濟、造福人民，有豐盛的成果。在卓院長的報告中清楚看到，經濟成長率去年全年，達到百分之4.84，今年第一季百分之5.48。根據最新公布的5月數據，就業人數增加、失業人數降低，勞動市場穩定。

我們也持續推動加薪減稅，對社會擴大投資，零到六歲國家一起養、高中職公私立都全面免學費、補助私立大學學生學雜費、推動長照3.0。

尤其面對美國宣布新的關稅政策，第一時間，卓院長率領的團隊便提出880億元的產業支持方案，經過將近20場企業座談後，決定提出「強化安全韌性特別條例」，並運用過去歲計賸餘，編列4,100億元特別預算，用於支持產業、安定就業、照顧民生、強化國家韌性。

感謝鄭麗君副院長率領談判團隊，不但前往美國面對面，也在台灣透過視訊，多次談判，全心全力爭取台灣利益，也爭取產業發展空間。

當然，我們都知道，國內政局最大挑戰的所在，還是立法院。過半數的在野聯盟，不僅開會不按照議事規則，通過的法律違反憲法，更大刪除中央政府總預算，影響政府的運作、國家的進步發展。感謝柯建銘總召、吳思瑤幹事長、陳培瑜書記長，率領黨團成員站在第一線，為台灣奮戰不懈。

面對挑戰，林右昌秘書長所率領的中央黨部，與地方黨公職合作，支援立法院黨團，也做與社會的溝通，非常辛苦。

是不是請大家，用最熱烈的掌聲，來給民進黨團隊，最大的加油與鼓勵？大家說好不好。

大家辛苦了，大家要繼續加油。

過去一年多來，中國對台灣文攻武嚇不斷，中國把併吞台灣視為民族偉大復興的國家政策，更是為了稱霸西太平洋，最終的目標，就是改變以規則為基礎的國際秩序。

所以，中國把併吞台灣當作霸權擴張的第一步，絕不會因為台灣換了哪個政黨、換了誰來執政，而有所改變。

今年3月，我召開國安高層會議，將中國定位為境外敵對勢力，針對中國五大國安統戰威脅，提出17項因應策略；同時，希望全國人民團結合作，共同捍衛台灣主權，維護自由民主。

無論受到任何的威脅與挑戰，我們都要繼續向前，絕不走回頭路，才不會辜負前輩犧牲奉獻，好不容易爭取而來的美好生活。

自從擔任民進黨主席，每次走進中央黨部，看到掛在牆上的創黨十八人工作小組照片，我內心的感觸更深。

發自內心欽佩感謝，這些創黨前輩勇敢無懼，在1986年，仍在戒嚴、會抓會關的年代，不惜生命，創立了民主進步黨，也因此打破黨禁。

同時，我也欽佩感謝歷屆黨主席，以及民進黨前輩們，和台灣人民站在一起，一方面，打破黨禁、報禁，突破戒嚴，另一方面，推動國會全面改選，總統直選，追求言論自由，爭取人民作主。

尤其是，當我看到照片中的傅正老師時，就會想起他說過：「我在台灣所追求的，甚至不惜以自由為代價，乃至生命為代價所追求的，第一是民主，第二是民主，第三還是民主，除了民主，還是民主。」

所以，我特別拜託游錫堃前主席，組成「創黨精神深化小組」，整理民進黨的過往歷史，讓我們不忘創黨精神，代代相傳，為了台灣的民主繼續努力打拚。

各位黨內同志，為建構更好的民主，打造更好的台灣，我們要學習前輩犧牲奮鬥的精神，承擔新時代的使命：

第一，我們要「顧主權、護民主」

我們都知道，有主權才有國家，有民主才會有自由。

我們要特別小心，中國利用我們的多元開放，進行統戰滲透，傷害我們的民主。

面對中國的軍事威逼，我們要持續強化國防力量，除了對外進行軍事採購，也連結民間研發能力，推動國防自主，建構全民防衛體系。

對於中國滲透、統戰的威脅，我們必須提升全社會防衛韌性，結合公民社會的力量，參與、組織公民教育，提高媒體識讀能力，增強國安意識，團結國人，齊心抵抗分化。

第二，「拚經濟、濟弱勢」

這一年多來，全球政經局勢的快速變動，對於台灣而言，是挑戰，也是機會。我們必須提升台灣經濟韌性，立足台灣，布局全球，拓展國際多元市場。

要提升經濟韌性，就得了解各行各業的需求，改善投資環境，利用台灣科技與創新的優勢，吸引更多國外的投資來到台灣。

同時，我們必須要協助國內中小企業轉型升級，調整台灣的經濟體質，提升國際競爭力。

我們在拚經濟的同時，也要均衡台灣發展，落實世代正義，讓全民共享經濟發展的果實。

因此，我們更要貼近公民社會，進行對話，理解各族群的需求，讓國家政策可以照顧到社會每個層面。

我們也要擴大投資公共建設，帶動地方繁榮，縮小城鄉差距，均衡台灣發展，讓人人安居樂業。

要建構更好的民主、打造更好的台灣，公民社會的力量是不可或缺的，若沒有堅強的民間力量，不會有今天充滿活力的民主台灣。

台灣社會多年來，一直潛藏一股很珍貴的力量，在國家危急需要的時候會出現，不論是1990年的野百合學運，學生們在風雨中，提出「解散國民大會」、「廢除臨時條款」、「召開國是會議」、「訂定政經改革時間表」等四大訴求，呼喊著民主改革。

或是2014年的太陽花運動，公民為了台灣未來，阻止服貿通過，拒絕台灣走向親中的路線。

在這些公民運動中，民進黨始終與人民並肩，站在社會共識的一方，一起捍衛台灣的主權，一起守護我們的民主。

如今，中國對台灣的軍事威脅，引起國際社會高度關注，像是「七大工業國集團」（G7）領袖峰會，多次發表公報指出，台海和平穩定對國際安全及繁榮不可或缺，也強調，反對任何單方面透過武力或脅迫，改變台海現狀的企圖。

正當世界各國都在警戒中國的強權擴張時，政府提出的國防預算和國安法制，卻遭受在野的阻擋、杯葛。

在如此的情勢下，台灣人民有感於國家安危，這股珍貴的力量再度出現，不但有青鳥飛出，公民也自主發起大罷免。民進黨必須與公民同行，一起承擔守護國家的責任。大家說好不好。

過去，我們敬重的民主前輩－信介仙，曾對民眾，大聲喊出：「大家甲我鬥陣向前走！向自由走！向民主走！」。

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各位民主夥伴，讓我們一起追隨民主前輩的腳步，深化民主，打造一個更好的台灣，交給我們下一代！謝謝大家。

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