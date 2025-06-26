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民進黨全代會6/28登場 2026選戰提名條例受矚目

2025/6/26 21:00
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（中央社記者溫貴香台北26日電）民進黨全代會28日將登場，今年以「更好的民主、更好的台灣」為主軸，全代會重要議程將通過2026年直轄市暨縣市長提名特別條例、2026年直轄市議員提名特別條例，以做為2026年地方首長與議員選舉的提名依據。

民進黨今年全代會28日下午2時在台北國際會議中心登場，主軸為「更好的民主，更好的台灣（Better democracy, better Taiwan）」，由民進黨發言人吳崢、韓瑩主持。按照議程，會議開始先恭迎黨旗進場、行政院長卓榮泰進行施政報告，播放影片「與公民同行讓台灣更好」，最後由黨主席賴清德以「更大的民主」出發，向社會宣示民進黨持續深化民主、強化治理、團結前行的堅定承諾。

民進黨今年全國黨員代表大會的議程，重頭戲就是通過2026年直轄市暨縣市長提名特別條例、2026年直轄市議員提名特別條例。民進黨中執會日前已通過這兩項特別條例草案，將再送全代會討論。

依照民進黨中執會18日通過的2026直轄市長暨縣市長提名特別條例草案，依草案規定，執政任期尚未屆滿的執政縣市，由主席提名經中執會通過後徵召；執政任期2屆屆滿的直轄市、縣市，如高雄市、台南市、嘉義縣將辦初選。提名初選時程，由「2026年選舉對策委員會」統籌規劃。

草案規定，民進黨非執政直轄市、縣市，其直轄市長、縣市長提名候選人，經徵詢、協調後產生單一適當人選，由主席提名經中央執行委員會通過後徵召。

草案也規定，為辦理徵詢、協調作業，特成立「2026年選舉對策委員會」統籌辦理，置召集人1人，成員若干人，由主席提名經中央常務執行委員會同意後任命。

草案規定，「2026年選舉對策委員會」就可能提名人選，經徵詢、協調，考量選舉整體情勢，綜合評估各項因素後提出單一適當人選，如經協調仍無法產生單一適當人選，處理方式如下，一、協調對象對解決競爭機制有共識者，依其共識方式產生單一適當人選。二、如協調對象對解決競爭機制無共識者，由「2026年選舉對策委員會」依據選戰策略，「經民調等綜合評估」後向主席提出單一適當人選的建議。

草案規定，如有特殊選情考量的直轄市、縣市長提名，得經中央執行委員會決議後，另訂方案執行；自條例通過後，擬爭取提名者應遵守黨章規定，不得互相攻訐，不得傷害黨形象，違者得不列入可能提名名單，其情節嚴重者，送交議決，依違紀行為處分。

其次，2026年直轄市議員提名特別條例草案規定，新人參與初選的加權機制延續「政二代條款」，草案明定，青年認定標準為年齡在35歲以下；現任或曾任總統、副總統、立法委員、直轄市長、縣市長、直轄市議員、直轄市升格前鄉鎮市長及議員、直轄市山地原住民區長配偶、三親等內親屬，其參選選區與所列公職所屬選區相同或部分重疊者，不列入民調加權範圍。

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草案明定，為鼓勵新人參與提名初選，強化甄補新進人才機制，登記提名初選候選人為新人者，其民調積分乘以1.1倍計算；新人為青年或新住民者，其民調積分則乘以1.2倍計算。

民進黨表示，這屆全代會是民進黨持續執政、落實改革承諾的關鍵時刻，因此今年全代會主題為「更好的民主，更好的台灣」，展現民進黨傾聽人民聲音、堅守台灣主權，讓台灣民主變得更好的展望。（編輯：林克倫、張若瑤）1140626

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