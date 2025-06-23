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丈夫遭指賺紅錢 郭昱晴：大罷免快到了又來抹黑

2025/6/23 22:17（6/23 22:50 更新）
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圖為民進黨立委郭昱晴（前左1）在桃園路口宣講罷免。（中央社檔案照片）
圖為民進黨立委郭昱晴（前左1）在桃園路口宣講罷免。（中央社檔案照片）
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（中央社記者王揚宇台北23日電）國民黨桃園市議員詹江村今天質疑民進黨立委郭昱晴的丈夫在大陸賺紅錢。郭昱晴說，有人挖她8、9年前的貼文，甚至是她丈夫4年前就已離職的工作來攻擊，說穿了不就是7月26日大罷免快到了，又來老招抹黑。

詹江村今天在臉書撰文提及，郭昱晴的研究室上面寫著「共匪不滅，誓不罷休」，「你知道你老公在大陸賺紅錢嗎？你老公的公司營業登記還使用中國台灣，你老公的行為算是共匪嗎？你這樣算是中共同路人嗎？」

此外，國民黨24日將召開「公布郭昱晴夫中國文件！賴清德中常會又要『全黨護紅娘』？『萬先生』服膺惠台措施大賺人民幣，獲特殊憑證首例，紅色關係甚佳？」記者會。

郭昱晴今天晚間在臉書發文表示，有人去挖她在8、9年前的貼文，甚至是她先生4年前就已離職的工作來攻擊，說穿了不就是7月26日大罷免快到了，又來老招抹黑，這種操作證明藍白只會打人格戰。

郭昱晴說，她應該是去年2月才進入政壇，現在藍白傾全力打一個沒有選票、才任職一年多的不分區（立委）新人，是否真的沒招了。

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郭昱晴表示，她辦公室掛著「共匪不滅，誓不罷休」那面旗，不是口號而是信念。她沒有跑去中國賺紅錢、沒有配合統戰表演，沒有去見中國全國政協主席王滬寧，也沒有上央視賺人民幣，拿通告費造謠矮化台灣，而「現在攻擊我的正是這些人」。

郭昱晴最後提到，「要打我拜託拿出一點真本事」，不要現在還對她家人沒下限的攻擊，她丈夫當年就是在企業任職，一個受薪且到處派任的專業經理人。（編輯：林克倫）1140623

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