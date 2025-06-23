國會衝突控藍白立委傷害 陳培瑜籲誠實面對調查

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（中央社記者林長順、劉冠廷台北23日電）立法院去年底審查選罷法等案時爆發立委肢體衝突，民進黨立委陳培瑜、林宜瑾提告國民黨立委陳玉珍、徐巧芯、邱若華、翁曉玲及民眾黨立委林憶君涉傷害。陳培瑜、林宜瑾今天呼籲陳玉珍等人應誠實面對調查。

對此，徐巧芯說，已勘驗過錄影畫面，她們並沒有動粗的行為，請陳培瑜不要自導自演；她回憶，林宜瑾當時跌倒時，她擔心林宜瑾的頭撞到，還用手幫忙護住，事後林宜瑾還有來致謝。

陳玉珍回應表示，進入司法程序，已委任專業律師，現在國內詐騙集團這麼多，司法資源應該用多一點在處理詐騙集團上面，請執政黨委員不要一直浪費司法資源。

邱若華回應說，事實勝於雄辯，證據會說話，一切靜待法院審理。

對此，截至發稿前，林憶君未回應。

立法院去年12月20日審議選罷法、憲訴法及財劃法三大法案時，多名朝野立委因激烈肢體衝突而受傷。多名民進黨女立委相繼指控遭國民黨立委陳玉珍攻擊。民進黨立委林宜瑾、陳培瑜到台北地方法院提起刑事自訴，控告陳玉珍、徐巧芯、邱若華、翁曉玲及林憶君傷害罪。

北院下午召開準備程序庭，勘驗相關證物，陳培瑜、林宜瑾在庭訊前於北院門口接受媒體聯訪。

陳培瑜表示，當天她在國會中遭陳玉珍、邱若華、徐巧芯、翁曉玲等人聯手壓制在地，期間遭到不斷踹打，導致左腿大面積瘀青。其中，陳玉珍穿著鋼頭鞋，涉蓄意踹擊她的頭部與身體左半邊，造成她當場送醫急救，經診斷為輕微腦震盪與身體多處挫傷。

陳培瑜說，任何人都應為其行為負起法律責任，而非選擇閃躲或轉移焦點，她再次呼籲陳玉珍、邱若華、徐巧芯、翁曉玲、林憶君等涉案的國民黨及民眾黨立委應正面回應司法、誠實面對調查。

林宜瑾表示，事發至今半年多了，回想起來都還是覺得非常恐懼，這樣的暴力是要被譴責的，她當天遭陳玉珍用力從主席台拉下來時，嘴巴就撞到桌腳，所流下來的鮮血沾到整件羽絨衣。她也被踹到大腿都瘀青，當時只有陳玉珍穿鋼頭鞋，很多證據都只指明陳玉珍涉犯下的這些暴行。

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林宜瑾說，她希望陳玉珍等人能誠實面對、道歉，接受司法的調查並面對司法。

陳培瑜表示，民主制度的根基建立在程序與理性之上，唯有讓傷害受到追究、真相被看見，才能守住國會的尊嚴，也回應人民對立法機關的期待。（編輯：戴光育）1140623