北市議員許淑華收恐嚇電郵 警偵辦加強安全維護

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（中央社記者黃麗芸台北23日電）民進黨北市議員林亮君日前收到恐嚇訊息，對方聲稱握有不雅照，警方偵辦中；民進黨北市議員許淑華今天也表示收到恐嚇電子郵件，北市警方表示積極偵辦，並加強安全維護工作。

許淑華今天在臉書發文表示，「敵人愈威脅，我們愈團結，更要全力站出來罷免」，提到近日收到一封恐嚇她和團隊人身安全的電子郵件。

許淑華說，恐嚇信宣稱要將她當眾割喉，她已在第一時間報警，後續將全力配合警方調查。

許淑華表示，罷免投票進入白熱化階段，可以預期出現各種威脅言論、干擾罷免等動作，是否因為這場由公民發起的罷免運動為中共不樂見；現在是挑戰台灣人意志的重要時刻，大家應該展現對專制威權無所畏懼的精神。

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台北市警察局信義分局三張犁派出所表示，上午受理報案後，已協同市警局刑事警察大隊共同偵辦，將積極追查犯嫌身分，同時已加強許淑華人身、住居所和服務處等安全維護作為。

林亮君21日在臉書發文表示，粉專接獲惡劣恐嚇訊息，有網友以持有裸照進行威脅，已赴警局報案提告網友涉及妨害自由、恐嚇。警方獲報後偵辦，初判為境外IP所為。（編輯：蕭博文）1140623