邱議瑩拚高雄市長初選 將成立高雄贏競選辦公室

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（中央社記者蔡孟妤高雄23日電）民進黨高雄市長初選競爭激烈，包括立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆等多人競逐。邱議瑩團隊今天宣布25日將在三民區成立「高雄贏競選辦公室」；許智傑也表示正評估合適辦公室地點。

民進黨高雄市長初選，原本傳出立委邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆、許智傑，及前勞動部長許銘春均表態爭取下屆高雄市長提名，但後來許銘春結束辦公室營運，被地方視為退出初選，剩下邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆及許智傑4人競爭。

邱議瑩團隊今天宣布將在三民區九如一路成立「高雄贏競選辦公室」，預定25日啟用。至於林岱樺因涉詐領助理費案今天已遭檢方起訴，是否繼續初選腳步？林岱樺團隊今天向中央社記者表示，會再找時間對外說明。

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邱議瑩立委選區在離高雄市區較遠的美濃、旗山、六龜、大社等區，為了讓市區支持者有聚會地點，選擇在九如一路成立「高雄贏競選辦公室」，凝聚市區支持力量。

許智傑今天向中央社記者表示，自己現有服務處位於前鎮、鳳山區交會處，不僅對市民而言交通便利、也在高雄市蛋黃核心區。他祝福邱議瑩辦公室成立圓滿，而自己的競辦目前也有幾個合適地點正在評估中，有好消息會再對外宣布。（編輯：黃名璽）1140623