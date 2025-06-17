藍白不出席國安簡報 吳思瑤：比遺憾更遺憾

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（中央社記者王揚宇台北17日電）總統賴清德邀請在野黨主席18日進行國安簡報，民眾黨今天宣布黨主席黃國昌不出席後，國民黨主席朱立倫也說不參加。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，賴總統願意無私分享國安資訊，且對朝野和解用心良苦，卻不敵藍白的政黨之私，真的是比遺憾更遺憾。

總統府16日表示，重要國家安全情勢專案簡報會議18日將於總統府大禮堂進行，這是首度由總統賴清德以三軍統帥身分，召集國防、外交、兩岸及國安相關首長，向主要在野政黨領袖進行重要國安情勢專案簡報。由於內容涉及高度機敏，這次簡報將採取全程閉門進行。

民眾黨今天透過聲明表示，對於賴政府草率匆促且充滿政治算計安排，感到遺憾，黃國昌不克出席會議。

對此，吳思瑤今天在立法院接受媒體聯訪表示，真的非常的遺憾，因為總統願意釋出善意、遞出橄欖枝，但黃國昌卻把橄欖樹都砍了；總統願意無私分享國安資訊，就是希望在野黨領袖能一起共體台灣在國安上的困境，一起團結國家的力量。

吳思瑤指出，國安是不分顏色、不分政黨的，但總統的用心良苦，顯然黃國昌基於個人政治盤算，犧牲、葬送此非常難得的朝野和解及對話機會。

吳思瑤說，以國際經驗來看，不管是澳洲、加拿大等民主先進國家，都存有執政黨跟在野領袖分享國安資訊的類似會議，且都是閉門會議；因為國安事涉機敏內容，大家都有成熟、健康心態，而前總統蔡英文2024年3月跟前民眾黨主席柯文哲會面時，也都採取全程不公開的閉門會議。

吳思瑤質疑，柯文哲都接受了，現任民眾黨主席黃國昌的氣焰或氣勢，是否一定要這麼大，她只能說比遺憾更遺憾，總統遞出的善意與誠意都被黃國昌打翻；黃國昌個人拒絕參加，希望國民黨能樂於接受總統這樣的安排。

在黃國昌宣布不出席後，朱立倫透過國民黨秘書長黃健庭回覆府方，不參加。朱立倫表示，朝野對話是要解決人民問題，人民關心的產業、能源等議題，是對話中必須要包括的。

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對此，吳思瑤再度時受訪指出，最大的在野黨（國民黨）居然被民眾黨牽著鼻子走，而賴總統對於朝野和解的用心良苦，卻不敵藍白的政黨之私，真的是比遺憾更遺憾。

此外，吳思瑤也在社群平台發文提到，「我們只有一個國家」，國安是大家的，透過無私分享國安資訊，坦誠進行朝野對話，是團結國家的具體行動。這一回橄欖枝沒被接下，但橄欖樹猶在，需要加倍耐心灌溉，相信這是賴總統的初心，也是不變的懸念。（編輯：林克倫）1140617