賴清德：顧主權護民主、拚經濟濟弱勢 承擔新時代使命

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北28日電）民進黨今天召開全代會，兼任黨主席的總統賴清德提出「顧主權、護民主」、「拚經濟、濟弱勢」，承擔新時代使命。他說，有主權才有國家，有民主才會有自由；拚經濟也要均衡台灣發展，落實世代正義，讓全民共享經濟發展的果實。

民進黨全代會今天下午2時在台北國際會議中心登場，今年全代會以「更好的民主，更好的台灣（Better democracy, better Taiwan）」為主軸。歷任民進黨主席游錫堃、蘇貞昌、謝長廷、姚嘉文、許信良等人出席，前總統蔡英文則因身體不適缺席。

賴清德致詞時提到，擔任黨主席，每次走進中央黨部，看到掛在牆上的創黨18人工作小組照片，內心的感觸更深。也欽佩感謝歷屆黨主席，以及民進黨前輩和台灣人民站在一起，一方面，打破黨禁、報禁，突破戒嚴，另一方面，推動國會全面改選，總統直選，追求言論自由，爭取人民作主。

提到照片中外省籍的創黨元老傅正，賴清德以國語說，傅正說過：「我在台灣所追求的，甚至不惜以自由為代價，乃至生命為代價所追求的，第一是民主，第二是民主，第三還是民主，除了民主，還是民主。」現場響起熱烈掌聲。

他更說，特別拜託前行政院長游錫堃組成「創黨精神深化小組」，整理民進黨的過往歷史，不忘創黨精神，代代相傳。為建構更好的民主，打造更好的台灣，學習前輩犧牲奮鬥的精神，承擔新時代的使命。

賴清德說，第一，要「顧主權、護民主」。他表示，有主權才有國家，有民主才會有自由。要特別小心，中國利用台灣的多元開放，進行統戰滲透，傷害台灣的民主。

他表示，面對中國的軍事威逼，要持續強化國防力量，除了對外進行軍事採購，也連結民間研發能力，推動國防自主，建構全民防衛體系。對於中國滲透、統戰的威脅，必須提升全社會防衛韌性，結合公民社會的力量，參與、組織公民教育，提高媒體識讀能力，增強國安意識，團結國人，齊心抵抗分化。

透過 Google News 追蹤中央社

第二，「拚經濟、濟弱勢」。他表示，全球政經局勢的快速變動，對於台灣而言，是挑戰，也是機會。必須提升台灣經濟韌性，立足台灣，布局全球，拓展國際多元市場。同時也必須要協助國內中小企業轉型升級，調整台灣的經濟體質，提升國際競爭力。

他說，拚經濟的同時，也要均衡台灣發展，落實世代正義，讓全民共享經濟發展的果實。因此，更要貼近公民社會，進行對話，理解各族群的需求，讓國家政策可以照顧到社會每個層面。（編輯：張均懋）1140628