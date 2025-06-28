726罷免投票 韓國瑜：藍不團結恐讓綠一黨獨大

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北28日電）中選會宣布24位國民黨立委罷免案成案，7月26日投開票。立法院長韓國瑜今天表示，如果這次大罷免，國民黨沒有團結，掉了幾席立委，就會讓民進黨一黨獨大，呼籲大家要全面動員拉票，726出門投下不同意罷免票，讓優秀立委留在立法院監督政府。

大罷免進入第3階段，中選會委員會議日前審定後公告，包含國民黨立委賴士葆在內，共有24位國民黨立委罷免案成案，預計7月26日投開票。賴士葆今天在台北市中正區舉辦政策說明會，向民眾宣講，前總統馬英九、立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安、國民黨主席朱立倫等人均到場助講、力挺。

韓國瑜在致詞時指出，「大罷免若成功，台灣民主一場空」，如果這次大罷免，國民黨沒有團結，掉了幾席立委，就會讓民進黨一黨獨大，讓民進黨可以掌握行政、立法，影響司法、控制媒體，抓住所有的資源，這樣台灣還有民主嗎，呼籲大家要全面動員拉票，當賴士葆等國民黨立委的後盾。

韓國瑜表示，除了他之前在高雄市，以及台中市、桃園市等地，有一些人有投過罷免票，大部分的台灣人都沒有投過罷免，很多民眾都不知道要去投票，呼籲大家726一定要出來投票，投下不同意罷免票，讓優秀的立委留在立法院監督政府，幫選區爭取更多的建設。

蔣萬安指出，民進黨發動大罷免，全部都在扣人紅帽子，就是選輸要翻桌。去年台灣人民才透過民主機制選出立委，這是民意展現，但民進黨對結果不滿意，就操作大罷免，選到民進黨滿意為止，這是民主惡例，也是全世界民主國家的笑話。

蔣萬安表示，民進黨真正的目的就是要消滅國民黨，讓監督政府的力量消失，讓人民消音，726是國民黨生死存亡的時刻，呼籲大家要用不同意罷免票，對抗民進黨的司法追殺、網路霸凌、警察國家式的公審，要守住人民在立法院的監督力量，守住台灣民主自由，免於綠色恐怖，守住中華民國。

透過 Google News 追蹤中央社

朱立倫則指出，台灣的兩大護國神山分別是民主跟科學，結果象徵科學的台積電，現在被民進黨送出去一半，然後民進黨現在又想透過大罷免來摧毀民主，兩大護國神山將蕩然無存，呼籲大家726一定要出門投下不同意罷免票。

朱立倫表示，沒有出來投票，就是縱容民進黨，等同幫助、支持罷免，讓惡罷得逞；只要不出來投票，每一席國民黨立委都危險，只要出來投下不同意票，每一席國民黨立委都可以過關。為了阻止賴政府獨裁，保護台灣的民主，請大家726一定要出門投下不同意罷免票。（編輯：張均懋）1140628