加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 政治
賴清德
新聞專題
賴清德
首頁 / 政治

林右昌稱雜質指不護台政客 黃國昌批玩兩面手法

2025/6/28 14:42
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸、葉素萍台北28日電）總統賴清德「雜質說」引發討論，民進黨秘書長林右昌說，若有雜質是指不護台的政客。民眾黨主席黃國昌今天表示，林右昌親自幫「雜質說」下定義，民進黨的兩面手法，玩得如此爐火純青，令人佩服。

總統賴清德日前表示，透過選舉罷免「打掉雜質」，引發討論。林右昌昨天透過臉書表示，反共護台是2300萬台灣人的共識，如果有雜質，那指的便是「投共」、「不護台」的投機政客；大罷免是愛台灣，為了斬斷中共在台的代理勢力，為了保衛台灣的主權與尊嚴。

副總統蕭美琴去年3月以副總統當選人身分出訪捷克期間，遭中國外交人員尾隨，險釀車禍。林右昌說，這是戰術性恐嚇，是對台灣民選副總統的跨國暴力預謀。

林右昌說，中共才是獨裁的法西斯政權，現在又被曝露出惡意傷害台灣民選副總統的意圖，這是國之大義，大是大非，但這起事件曝光到現在，沒有看到中國國民黨任何一個人，任何一句話公開譴責中國的暴行與對台灣民主的侵犯。民主不是用肢體動作威嚇就能讓人退讓，「我們不會後退一步」。

民眾黨主席黃國昌今天透過臉書指出，總統府秘書長潘孟安昨天才幫賴總統緩頰「雜質說」，但林右昌親自幫「雜質說」下定義，民進黨的兩面手法，玩得如此爐火純青，令人佩服。

黃國昌表示，若要批評誰不護台就是雜質，他想要提醒林右昌，吳釗燮重用共諜目前仍繼續擔任賴總統的國安會秘書長；為了護航賴總統失言，連吳釗燮都罵，真的辛苦林右昌。

民眾黨秘書長周榆修透過聲明指出，請林右昌直接說出誰不護台，還比較乾脆有膽識，這種語焉不詳，且還暗指中共代理勢力的方式，難道是昭告全國人民「非綠即共」。

google news透過 Google News追蹤中央社

周榆修說，民進黨執政下，府院黨上下養出共諜，吳釗燮縱容共諜圍繞身邊還逐步高升，如今吳釗燮賴著不下台，豈不是代表賴總統縱容「不護台」的雜質繼續待在身邊。

周榆修表示，民進黨如此雙標的作法實在是爐火純青，對比今天下午民進黨全代會的主題「更好的民主」實為諷刺，也難怪兩位前任總統不克出席，其含義不言而喻。（編輯：謝佳珍）1140628

林右昌
林右昌：與罷團合作護國遶境 公民力量展現罷團發起護國大遶境 民進黨：全力動員協助
吳釗燮
藍批黑熊學院藉防災包趁機發國難財 沈伯洋回擊：撒謊造謠藍質疑共諜案起訴前吳釗燮赴歐滅證 府：惡意扭曲
賴清德
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
70
更多編輯台推薦新聞：