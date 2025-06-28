林右昌稱雜質指不護台政客 黃國昌批玩兩面手法

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（中央社記者郭建伸、葉素萍台北28日電）總統賴清德「雜質說」引發討論，民進黨秘書長林右昌說，若有雜質是指不護台的政客。民眾黨主席黃國昌今天表示，林右昌親自幫「雜質說」下定義，民進黨的兩面手法，玩得如此爐火純青，令人佩服。

總統賴清德日前表示，透過選舉罷免「打掉雜質」，引發討論。林右昌昨天透過臉書表示，反共護台是2300萬台灣人的共識，如果有雜質，那指的便是「投共」、「不護台」的投機政客；大罷免是愛台灣，為了斬斷中共在台的代理勢力，為了保衛台灣的主權與尊嚴。

副總統蕭美琴去年3月以副總統當選人身分出訪捷克期間，遭中國外交人員尾隨，險釀車禍。林右昌說，這是戰術性恐嚇，是對台灣民選副總統的跨國暴力預謀。

林右昌說，中共才是獨裁的法西斯政權，現在又被曝露出惡意傷害台灣民選副總統的意圖，這是國之大義，大是大非，但這起事件曝光到現在，沒有看到中國國民黨任何一個人，任何一句話公開譴責中國的暴行與對台灣民主的侵犯。民主不是用肢體動作威嚇就能讓人退讓，「我們不會後退一步」。

民眾黨主席黃國昌今天透過臉書指出，總統府秘書長潘孟安昨天才幫賴總統緩頰「雜質說」，但林右昌親自幫「雜質說」下定義，民進黨的兩面手法，玩得如此爐火純青，令人佩服。

黃國昌表示，若要批評誰不護台就是雜質，他想要提醒林右昌，吳釗燮重用共諜目前仍繼續擔任賴總統的國安會秘書長；為了護航賴總統失言，連吳釗燮都罵，真的辛苦林右昌。

民眾黨秘書長周榆修透過聲明指出，請林右昌直接說出誰不護台，還比較乾脆有膽識，這種語焉不詳，且還暗指中共代理勢力的方式，難道是昭告全國人民「非綠即共」。

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周榆修說，民進黨執政下，府院黨上下養出共諜，吳釗燮縱容共諜圍繞身邊還逐步高升，如今吳釗燮賴著不下台，豈不是代表賴總統縱容「不護台」的雜質繼續待在身邊。

周榆修表示，民進黨如此雙標的作法實在是爐火純青，對比今天下午民進黨全代會的主題「更好的民主」實為諷刺，也難怪兩位前任總統不克出席，其含義不言而喻。（編輯：謝佳珍）1140628