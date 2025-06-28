民進黨全代會通過2026提名條例 嘉義縣台南高雄辦初選

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（中央社記者葉素萍、溫貴香台北28日電）民進黨全代會今天通過2026年直轄市長暨縣市長提名特別條例；現任首長拚連任，由主席徵召；執政2屆屆滿的直轄市長、縣市長，如高雄、台南、嘉義縣，依初選程序，由2026年選對會統籌規劃辦理；至於非執政的直轄市與縣市循提名條例處理。

民進黨今天在台北國際會議中心召開全國黨員代表大會，並通過「民主進步黨2026年直轄市長暨縣市長提名特別條例」、「民主進步黨2026年直轄市議員提名特別條例」，做為2026地方大選提名依據。

民進黨目前執政有5縣市，高雄市、台南市、嘉義縣、屏東縣、澎湖縣；其中，高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁在2026年執政2任屆滿。

全代會今天通過的提名條例規定，民進黨執政任期尚未屆滿的縣市，其縣市長提名候選人，由主席提名經中央執行委員會通過後徵召；執政任期2屆屆滿直轄市、縣市，其直轄市長、縣市長提名候選人，依公職候選人提名條例第9條規定辦理提名初選；提名初選時程由2026年選舉對策委員會統籌規劃。

提名條例並規定，民進黨非執政直轄市、縣市，其直轄市長、縣市長提名候選人，經徵詢、協調後產生單一適當人選，由主席提名經中央執行委員會通過後徵召。

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另外，2026年直轄市議員提名特別條例明定，為鼓勵新人參與提名初選，強化甄補新進人才機制，登記提名初選候選人為新人者，其民調積分乘以1.1倍計算；新人為青年或新住民者，其民調積分則乘以1.2倍計算。

直轄市議員提名條例延續「政二代條款」，任或曾任總統、副總統、立法委員、直轄市長、縣市長、直轄市議員、直轄市升格前鄉鎮市長及議員、直轄市山地原住民區長配偶、三親等內親屬，其參選選區與所列公職所屬選區相同或部分重疊者，不列入民調加權範圍。（編輯：謝佳珍）1140628