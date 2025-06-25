拚高雄市長初選 賴瑞隆拋智慧交通5大計畫

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（中央社記者王揚宇台北25日電）民進黨高雄市長初選競爭激烈，有意角逐的民進黨立委賴瑞隆今天推出「智慧交通5大計畫」，其中包括設立大眾運輸發展基金等，期盼整合中央與地方資源、透過AI與大數據技術，全面升級高雄交通系統。

民進黨高雄市長初選競爭激烈，包括民進黨立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆等多人競逐。

賴瑞隆今天在立法院舉辦「信賴高雄，邁向新局－高雄城鄉均衡：智慧交通新願景」記者會，在同一時間，邱議瑩於高雄開記者會成立「高雄贏競選辦公室」，而許智傑與民進黨立委邱志偉則在立法院開記者會，希望爭取台積電1奈米廠進駐橋頭白埔產業園區。

賴瑞隆會前受訪，針對競爭對手在同一時間開記者會，是否有比拚意味。賴瑞隆說，大家都關心台灣與高雄的發展，他會去許智傑的記者會打招呼，雖然他無法到邱議瑩的活動，但有送花過去，大家一起為台灣、高雄努力。

關於記者會內容，賴瑞隆表示，交通是城市建設的命脈，延續今年1月提出的捷運、公路等「交通新願景」，他這次聚焦在智慧科技與交通平權，並提出「智慧交通5大計畫」。

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賴瑞隆說明，作為交通升級的關鍵引擎，他主張要設立「大眾運輸發展基金」，整合相關預算，挹注支持高雄整體大眾運輸發展，並導入AI人工智慧大數據分析，而第2項計劃的目標就是要縮短城鄉差距，預計協助偏遠區域成立「微型客運公司」。另外，就是藉由AI技術升級高雄市的公車運輸服務品質，增設智慧站牌與候車亭，提升候車安全與舒適度。

至於另外2項計畫，賴瑞隆表示，要結合捷運、公車、公共自行車及未來無人載具，推出彈性且優惠的新型「套卡組合」，強化高雄MeNGo（芒果）卡使用便利度，以及擴大無人載具應用，讓綠色運具深入社區。（編輯：楊凱翔）1140625