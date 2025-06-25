邱志偉許智傑拚高雄發展 爭取台積電1奈米廠設廠

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（中央社記者王揚宇台北25日電）民進黨高雄市長初選競爭激烈，包括立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆等多人競逐。民進黨高雄市立委邱志偉今天與許智傑召開記者會，希望爭取台積電1奈米廠進駐橋頭白埔產業園區，幫助高雄未來推動AI產業。

邱志偉與許智傑今天在立法院召開「高雄爭取1奈米，橋頭發展高科技」記者會，提出上述主張。

同一時間邱議瑩在高雄成立「高雄贏競選辦公室」，賴瑞隆則在立法院舉辦「信賴高雄‧邁向新局－智慧交通5大計畫上路」記者會，相互比拚意味濃厚，而邱志偉與許智傑的記者會進入主題前，賴瑞隆前來致意及合影。

出身橋頭的邱志偉指出，北高雄區域擁有完善的基礎設施，若台積電1奈米廠進駐橋頭，能讓半導體產業鏈上中下游，從IC設計到製造、封裝測試都在高雄，打造更加強大的半導體S廊，更能創造先進製程的生產聚落。

邱志偉說，半導體廠最擔心的就是水、電、土地不足，但這些在北高雄都已不成問題。土地部分，目前白埔產業園區已通過環評，土地也多為台糖所有，沒有其他縣市還須耗時徵地的隱憂，能讓台積電1奈米廠快速就位，最短時間內安心投產。

邱志偉表示，北高雄的水、電、土地機能兼備，可充分滿足台積電對先進製程設廠的各項需求，且白埔產業園區周邊有交通便利的優勢，鄰近國道、捷運站、火車站，也有完整的生活機能。

許智傑指出，高雄有充足的水、電、工、地、才，對於發展最先進的晶圓相當適合，而台中的電力供給沒有高雄穩定，加上地方政府對於台積電發展沒有高市府積極。他身為高雄的立委，一定會全力爭取台積電1奈米廠到高雄，這對未來高雄推動AI產業，絕對是一大助力。

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媒體提問指出，邱議瑩、賴瑞隆今天也辦記者會，大家是否互相比拚。

許智傑說，大家都是為了高雄好，爭取台積電1奈米廠到高雄，沒有政治問題，而民進黨跟其他政黨相比，比較有君子風範，兄弟爬山各自努力，雖然初選競爭，但他相信最後會團結一致，贏得最後的勝利。（編輯：楊蘭軒）1140625