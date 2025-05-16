拚台南市長初選 林俊憲、陳亭妃隔空論團結

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（中央社記者王揚宇台北16日電）民進黨主席賴清德邀集派系便當會，討論2026年直轄市及縣市長提名。爭取民進黨提名參選台南市長的立委林俊憲與陳亭妃，今天先後受訪。林俊憲說，他會團結台南隊；陳亭妃表示，要團結所有台南力量，為總統賴清德連任奠下最好根基。

面對民進黨台南市長黨內初選議題，林俊憲、陳亭妃今天先後在立法院受訪。

林俊憲說，尊重黨中央最後決定，依照民進黨規定，若是執政縣市就是要辦理初選，他也覺得初選是民進黨的民主公開機制，只有經過初選，輸的人才會比較服氣，贏的人也會因為有初選，選後才有黨內整合團結的空間。

林俊憲表示，民進黨內過去有跑票、叛黨的分裂，他現在要把大家整合起來、把台南隊整隊整好，組合成一個台南隊。

陳亭妃受訪時被媒體問到，對於林俊憲自稱他才是可以團結台南的人選等問題。

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陳亭妃說，初選就是由人民決定，她過去與現任市長黃偉哲初選後，都沒離開過台南，大家心裡都有一把尺、交給人民決定；她走遍台南37個行政區，除了解各區的需求、規劃好藍圖，也準備好各區塊的發展。

陳亭妃表示，想選市長的人，要能獲得不分黨派的支持，像是賴總統之前連任台南市長時，可以拿到得票率72.9%的超高標準，她相信這樣才能真正團結所有台南力量，為賴總統2028年連任，奠下最好的根基。（編輯：林興盟）1140516