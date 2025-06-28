民進黨全代會 卓榮泰：國會不正常盼社會助其改革

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（中央社記者賴于榛台北28日電）行政院長卓榮泰今天表示，國會被在野黨控制，亂刪預算、破壞憲政、危害國安，還用虛偽造假質詢官員，這樣的國會不健康也不正常，期盼透過國會自行改革，讓國家更有力量、建設更強、國安更強，而這需要結合更多社會力來完成。

民進黨下午舉行全代會，主軸為「更好的民主、更好的台灣」，開幕式先恭迎黨旗進場，再由卓榮泰進行施政報告，接著播放影片「與公民同行讓台灣更好」。

卓榮泰表示，總統賴清德上任405天以來，經歷許多挑戰，包含國會提出立法院職權行使法、財劃法等修法、今年美國對等關稅政策也帶來挑戰，但政府持續守護國家，沒有放棄責任。

他提到，面對不平凡環境，若要一起榮耀國家、持續投入建設，必須要獲得國會支持，謝謝民進黨立委始終堅守國會、支持政府、照顧民眾，但民進黨立委面臨最大的困境不是議場上的衝突，而是表決都不知道內容是什麼，這樣的國會不健康也不正常。

卓榮泰指出，在野黨控制的國會亂刪預算、破壞憲政、危害國安，甚至用虛偽造假質詢官員，這都是不健康、不正常的國會，這種情況已經經歷了一年左右，期盼透過國會自行改革，讓國家更有力量、建設更強、國安更強，而這則需要結合更多社會力來完成。

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他也提到，更好的民主是要維護民主自由的生活方式，不受威脅，且不分國內、外，如同副總統蕭美琴去年遇到的外交事件，顯示其勇敢且吉人天相，政府將持續以民主對抗共產與極權，絕不退縮，因為更好的民主才能守護憲政、捍衛國安，才能成為更好的台灣。

卓榮泰說，台灣像是正要破繭而出的蝴蝶，希望能有此能量迎向海洋與世界，在賴總統正確的國家方向引領下，大家在正確方向共同奮鬥，而民眾是國家的主人更是自己的主人，相信將用自己的方式贏回台灣、守護台灣。（編輯：謝佳珍）1140628