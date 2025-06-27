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民進黨28日全代會 蔡英文因身體略感不適無法出席

2025/6/27 23:46
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（中央社記者溫貴香台北27日電）民進黨全代會28日將登場，蔡英文辦公室發言人蔡舒景晚間表示，前總統蔡英文近日因身體略感不適，經醫生建議需多加休息，並避免出席公共場所，無法出席會議，也預祝全代會圓滿成功。

民進黨全代會28日將登場，今年以「更好的民主、更好的台灣」為主軸，全代會重要議程將通過2026年直轄市暨縣市長提名特別條例、2026年直轄市議員提名特別條例，以作為2026年地方首長與議員選舉的提名依據。

蔡舒景晚間表示，蔡前總統近日因身體略感不適，經醫生建議需多加休息，並避免出席公共場所，因此無法出席本次會議。她指出，雖未能現場出席，但蔡前總統也預祝全代會圓滿成功。

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前總統府秘書長李大維日前發表新書「和光同塵」，蔡英文未出席，改透過預錄影片祝賀。而蔡英文去年卸任總統後，未出席去年7月的民進黨全代會，蔡辦當時表示，蔡英文單純因私人行程，預祝全代會圓滿成功。

民進黨今年全代會28日下午2時在台北國際會議中心登場，由民進黨發言人吳崢、韓瑩主持。按照議程，會議開始先恭迎黨旗進場、行政院長卓榮泰進行施政報告，播放影片「與公民同行讓台灣更好」，最後由黨主席賴清德以「更大的民主」出發，向社會宣示民進黨持續深化民主、強化治理、團結前行的堅定承諾。（編輯：林克倫）1140627

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