AI淨零／嘉縣廚餘循環中心 黑水虻高效分解助減碳排放

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數位轉型已是產業進行式，人工智慧、淨零碳排更是政府與企業面對的兩大挑戰，攸關台灣未來競爭力。中央社第一線採訪團隊，深入報導政府與百工百業如何運用AI優化生產流程、驅動綠色創新，見證台灣產業再一次躍升。

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（中央社記者蔡智明嘉義縣2日電）嘉縣府在新港打造「嘉義縣廚餘全循環中心」，利用黑水虻分解廚餘，目前每天可處理1.5公噸廚餘，年減逾212.4公噸碳排放，明年所有設備建置完成，每天將可消耗7至10噸廚餘。

嘉義縣廚餘全循環中心第一期工程完成開始運作，縣長翁章梁今天到現場視察，瞭解黑水虻的工作效率。

環保局長張輝川表示，黑水虻是具有高度分解有機廢棄物能力的昆蟲，幼蟲可高效分解廚餘、畜禽糞便等有機廢棄物，同時轉化為高營養昆蟲蛋白及有機肥料。

張輝川指出，廚餘全循環中心目前每日可處理1.5公噸廚餘，預估每年可減少超過212.4公噸碳排放，對於提升廚餘處理效率、降低掩埋與焚化負擔及促進再生資源利用具重大意義，希望明年可以提高到每天消耗7至10噸廚餘。

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負責打造「廚餘全循環中心」的巨獸綠色科技股份有限公司表示，以模組化方案將黑水虻分解廚餘技術整合至一只貨櫃中，再將整櫃安置到循環中心後，黑水虻就開始工作；只要持續擴充模組，就會提升廚餘分解的效率。

環保局強調，未來將持續與農業、水產業者及學術單位合作，強化黑水虻養殖與資源轉化系統，打造永續、智慧、生態的處理平台，讓嘉義縣成為環保與循環經濟的示範。（編輯：謝雅竹）1140702