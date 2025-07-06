雲林縣21戶62人預防性撤離 2橋1路預防性封閉

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（中央社記者姜宜菁雲林縣6日電）颱風丹娜絲來襲，氣象預報今晚至明早影響台灣最大；雲林縣府今天表示，水林、古坑等鄉鎮共有21戶62人預防性撤離，崙背鄉154縣道豐榮至舊庄路段預防性封路，台西和斗南各有1橋預警性封閉。

雲林縣災害應變中心今天下午召開第二次整備會議，由各局處輪流報告工作內容。

根據中央氣象署氣象預報，雲林縣7月6日晚間8時起24小時總雨量，平地預估將有150至300毫米，山地200至340毫米；今晚起至明天凌晨平均風力7級、陣風10級，濱海鄉鎮平均風力可達9至10級，陣風可達12至13級。

雲林縣民政處長蕭德恕表示，因應颱風來襲，水林鄉瓊埔村北港溪旁的1戶5口，今天下午2時許已預防性撤離依親。另位於古坑鄉華土石流保全戶將於今天晚間6時起與公所合作，預防性撤離至劍湖山大飯店，總計21戶62人預防性撤離。

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雲林縣警局長李建民說，崙背鄉154縣道豐榮至舊庄路段約2公里長，下午1時完成預防性封路，提醒用路人注意並提早改道；雲林縣交通工務局長汪令堯指出，台西鄉海新橋、斗南鎮善功橋目前預警性封橋。

雲林縣長張麗善呼籲，請鄉親隨時關注颱風資訊，避免外出，低窪地區留意淹水，並做好防災準備。如有需要協助，可撥打1999 便民服務專線、119緊急通報。（編輯：陳清芳）1140706