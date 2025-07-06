工研院成立52年催生台積電聯電 聚焦4應用促產業升級

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（中央社記者張建中新竹6日電）工研院7月7日將舉辦52週年慶祝典禮。過去工研院自美國RCA公司取得授權，催生聯電、台積電及光罩等公司成立，開創世界矚目的台灣半導體產業發展，也是讓台灣從勞力密集轉變成資本密集產業推手。

工研院是台灣經濟產業發展的領頭羊，近年順應淨零排放與AI發展趨勢，聚焦智慧生活、健康樂活、永續環境、韌性社會4大應用領域，並發展智慧化致能技術，將持續引領產業升級轉型。

工研院成立於1973年，初期自國外引進技術，讓台灣產業從勞力密集轉變成資本密集產業。工研院曾赴美國布朗夏普購買設備及學習工具機，造就台灣的機械產業。

工研院自美國RCA公司取得授權，催生聯電、台積電及光罩等公司成立，開創世界矚目的台灣半導體產業發展。台積電目前位居全球晶圓代工龍頭廠，製程技術居領先地位。

台灣晶圓製造及封裝測試位居世界第1，IC設計居世界第2。2025年台灣半導體業總產值可望突破新台幣6兆元。此外，工研院還促進台灣筆記型電腦發展。

工研院如今已成為國際級應用研究機構，擁有6500名研發人員，累積超過3萬件專利，創新研發成果屢獲全球百大科技研發獎（R&D 100 Awards）、愛迪生獎等國際獎項肯定。

為因應產業結構改變，氣候變遷帶來淨零排放的機會與挑戰，以及社會韌性重要性提升，工研院聚焦智慧生活、健康樂活、永續環境、韌性社會4大應用領域，並發展智慧化致能技術，以市場需求為導向、發展解決方案、創建嶄新市場，引領產業社會邁向美好未來。

在智慧生活方面，工研院發展人機互動與服務、自主移動系統、智慧消費與運籌服務3大次領域，以感測預知、決策控制等智慧科技創造幸福新生活，打造使用者更有效率且深刻的生活體驗。

健康樂活方面，發展智慧醫療、健康照護2大次領域，結合醫療、資通訊（ICT）、大數據與人工智慧等科技，透過促進健康與創新照護模式以延長健康壽命，發展精準健康、精準醫療、精準照護的預防性全人照護。

永續環境方面，工研院發展循環經濟、低碳製造、綠能系統與環境科技3大次領域，深耕化學材料產業永續轉型等項目，以可永續再生的能源供應生產、消費與回收再利用端的能源需求，並將能資源耗用與對環境排放衝擊極小化，建立淨零永續社會與產業發展共榮的生態體系。

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韌性社會方面，工研院發展基礎設施韌性、資源能源韌性、生產力韌性3大次領域，以資通訊網路級電網設施等科技因應風險穩健社會成長，當衝擊與危機來臨時，預防風險、降低損失、快速應變，進而因勢利導將危機轉為商機。

工研院積極發展人工智慧與資安、半導體晶片、通訊、智慧感測4大智慧化致能技術，以此有效支持智慧生活、健康樂活、永續環境、韌性社會等應用領域發展，搭配相關應用需求展現創新系統及應用服務的價值，厚植產業實力。（編輯：林家嫻）1140706