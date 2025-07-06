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林智勝3安3打點好表現 盜壘數沒增加略顯失望

2025/7/6 21:47
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（中央社記者謝靜雯台北6日電）中職味全龍隊43歲老將林智勝今天單場3安3打點帶頭衝，助隊擊敗統一7-ELEVEn獅隊，5局嘗試盜壘沒成功，靠失誤進壘，聽到不算盜壘數後略顯失望，直言再1盜可獨居盜壘榜第8名。

龍隊今天與獅隊在天母棒球場交手是打擊戰，龍隊43歲老將林智勝先發扛5棒、指定打擊，1局下、3局下都敲出安打，5局下選到四壞保送上壘，嘗試盜壘，靠著失誤一口氣跑上三壘，7局敲出二壘打再幫助球隊送回分數，之後被換代跑退場。

林智勝單場3安3打點，也是繼2022年9月6日後，再度單場敲出3安好表現，他賽後受訪一開始開玩笑說：「我好像在颱風天打比較好」，後來又說，其實就是做好該做的事情，現在這個階段，可以打到球就已經很厲害了。

至於單場3安好表現，林智勝則表示是經驗的累積，大概知道什麼狀況下投手的配球模式；被問起今天兩隊是打擊戰是否受到風勢影響，他表示，可能大家怕突然下大雨，所以都想辦法要先得分，對手也是，兩隊的拚勁很棒、是精彩的比賽。

被問起5局嘗試盜壘，林智勝一開始先問記者：「有記盜壘成功嗎？」聽到沒有之後略顯失望，也開始算起自己生涯盜壘數，但也笑說，好險沒有出局。

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林智勝5局紀錄上是1次「盜壘刺」，靠著失誤推進壘包，目前生涯累積160次盜壘成功，次數與闕壯鎮並列，再1盜可以獨居盜壘榜第8名；他說，當下看到投手動作比較大，所以想嘗試看看，至於7局敲安後退場，林智勝解釋是有點「鐵腿」，怕隊友敲安跑不回本壘，所以換一個腿快的上場。

今天比賽兩隊合計敲出6發全壘打，龍隊吉力吉撈．鞏冠和獅隊林安可都是單場雙響砲，林智勝表示，兩人都是有開轟能力的打者，看到兩人打得好，比自己打得好開心。（編輯：李錫璋）1140706

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