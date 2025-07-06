颱風丹娜絲來襲 高雄台南逾2萬戶尚未復電

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（中央社記者曾智怡台北6日電）颱風丹娜絲來襲，據台電統計，截至今天晚間10時，全台曾停電戶數5萬3764戶，其中2萬9695戶已修復，2萬4069戶尚未復電，以高雄市、台南市為主。

氣象署指出，颱風丹娜絲過去3小時再增強，目前近中心最大風速每秒38公尺（約每小時137公里），相當於13級風，其暴風圈已籠罩澎湖、彰化以南及台東，對台灣各地及澎湖構成威脅，南部地區及澎湖風雨持續中，中部地區風雨也逐漸增大。

風雨影響搶修進度，根據台電統計，尚未復電縣市有高雄市1萬7354戶、台南市6602戶、屏東縣66戶、基隆市47戶。（編輯：林克倫）1140706