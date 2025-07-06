加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
颱風丹娜絲增強逼近 陸警範圍擴大至新北以南18縣市
首頁 / 證券

Switch 2台灣7/10開賣 供應鏈台廠有望受惠

2025/7/6 10:01（7/6 10:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
任天堂新一代遊戲主機Switch 2在6月5日上市。（共同社）
任天堂新一代遊戲主機Switch 2在6月5日上市。（共同社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北6日電）時隔8年，任天堂推出新一代遊戲機Switch 2，繼6月在日本、美國等地搶先發售後，7月10日即將在台灣開賣，將掀起玩家搶購熱潮，鴻準、旺宏、偉詮電等Switch供應鏈台廠有望受惠。

任天堂Switch 2即將於7月10日正式在台灣開賣，單機建議售價為新台幣14380元，任天堂授權的台灣代理商傑仕登已宣布，準備在當日凌晨零時舉辦「零時首賣會」活動，炒熱市場氣氛。

Switch 2是任天堂遊戲機Nintendo Switch的後繼機種，向下相容第1代Switch大部分遊戲與配件，另外新機採用輝達（NVIDIA）新一代客製化晶片，處理效能大幅提升。

與第1代Switch相比，Switch 2最大特色在於掌機螢幕從6.2吋升級至7.9吋，內建儲存空間從32GB提升到256GB，Joy-Con 2控制器也改採磁吸設計，安裝更快更穩定，還能一鍵單手拆卸。

此為任天堂時隔8年再度推出新機，Switch 2一上市立刻造成轟動，6月5日在日本、美國、加拿大、歐洲、大洋洲、韓國、香港等地搶先發售後，短短4天全球銷售量超過350萬台，為第1代Switch剛發售時的2倍，創下任天堂遊戲機開賣銷售速度紀錄。

接著Switch 2 6月26日於泰國、新加坡、菲律賓開賣，7月3日在馬來西亞上市，7月10日即將輪到台灣。隨著愈來愈多國家加入銷售行列，可望推升出貨量。

Switch供應鏈台廠負責遊戲機組裝及機殼供應的鴻準，為Switch 2發售預做準備，從去年底、今年初就開始全力出貨，根據鴻準法說會統計資料，第1季遊戲機產品占公司營收比重，從去年同期的59.8%大幅拉升至87%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

鴻準代理發言人林鈺凱日前表示，公司今年上半年各主要產品線以遊戲機動能最強。鴻準持續發展金屬機殼薄形化，這次應用在客戶的新款遊戲機，另外在遊戲手把方面，也採用一體化成形和3D磁力感測技術，強化使用者體驗，並延長產品壽命。

不過有法人提醒，這回Switch 2一推出就碰到美國對等關稅，造成銷美產品成本提高，任天堂社長古川俊太郎先前已預告「未來可能視關稅變化考慮調高Switch 2售價」，是否會因此衝擊買氣，後續拉貨動能有待觀察。（編輯：林家嫻）1140706

時隔8年，任天堂推出新一代遊戲機Switch 2，7月10日即將在台灣正式開賣。圖為台灣的任天堂商品旗艦店。中央社記者曾仁凱攝 114年7月6日
時隔8年，任天堂推出新一代遊戲機Switch 2，7月10日即將在台灣正式開賣。圖為台灣的任天堂商品旗艦店。中央社記者曾仁凱攝 114年7月6日
延伸閱讀
任天堂：Switch 2上市4天 全球銷售350萬台破紀錄黃仁勳現身任天堂影片 解密Switch 2客製化晶片任天堂在台成立公司 強化業務基礎為Switch 2銷售做準備
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

7
更多編輯台推薦新聞：