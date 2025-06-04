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黃仁勳現身任天堂影片 解密Switch 2客製化晶片

2025/6/4 11:03（6/4 11:25 更新）
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（中央社記者吳家豪台北4日電）任天堂新一代遊戲主機Switch 2將於5日在日本和美國率先開賣，晶片供應商輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳現身Switch 2最新宣傳影片，大力讚揚客製化晶片帶來的3大突破，包括行動裝置最先進的繪圖技術、增強遊戲體驗的專用人工智慧（AI）處理器、超低功耗。

在這段2分46秒的「創作者聲音特別版」影片中，黃仁勳於開場表示，輝達與任天堂合作超過10年，彼此擁有共同的信念，也就是科技應該為創意服務，而這種快樂值得為之努力。

黃仁勳回想，任天堂前社長岩田聰（Satoru Iwata）曾向輝達分享他的夢想，希望打造一台前所未見的遊戲主機，效能強到足以遊玩提供劇場級效果的遊戲，同時體積小到能帶去任何地方。儘管聽起來不可能辦到，但這個願景最終化為第一代Switch。

黃仁勳指出，雖然岩田聰無緣目睹Switch發表就過世，但他的思路和目標，到現在仍啟發輝達。Switch的銷售成績也有目共睹，已賣出超過1.5億台。

黃仁勳進一步表示，Switch 2內建晶片與過去輝達打造的任何晶片都不一樣，提供3大突破。首先是行動裝置歷來最先進的繪圖技術，包括硬體光線追蹤、支援高動態範圍以呈現更出色的明暗對比，以及向下相容的硬體架構。

其次，他提到，Switch 2內建晶片搭載專用AI處理器，能進行即時銳化和動畫處理，增強遊戲體驗。此外，透過優化半導體製程技術，Switch 2晶片讓手持裝置提供高效能表現時，可維持超低功耗。

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法新社報導，Switch 2擁有更大螢幕和更強大的處理能力。第一代Switch於2017年推出以來已售出1.52億台，是有史以來第3暢銷的遊戲機。

儘管粉絲們對Switch 2反應熱烈，預訂需求也十分強勁，但任天堂面臨的阻力包括美國貿易關稅的不確定性，以及是否有足夠多的人願意掏錢購買。（編輯：楊凱翔）1140604

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