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任天堂：Switch 2上市4天 銷售350萬台破紀錄

2025/6/11 15:31
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（中央社東京11日綜合外電報導）日本電玩巨擘任天堂（Nintendo）今天表示，Switch 2上市4天全球賣出350萬台，創下銷售紀錄。

法新社報導，任天堂在一份聲明中表示：「這是任天堂所有硬體上市4天內，全球銷售量的最高紀錄。」

Switch 2擁有更大螢幕與更強大的運算能力，是任天堂重量級遊戲主機Switch的升級版。

Switch 2今年6月5日上市，全球粉絲興奮不已，預售全部賣光，商店還特別在午夜開門。

第一代Switch自2017年推出以來，憑藉「動物森友會」等熱門遊戲在疫情期間人氣狂飆，目前已售出1.52億台，也讓它成為史上第3暢銷的遊戲主機。

分析師上週預測，任天堂Switch 2的早期銷量可能創下紀錄，但能否追平前代產品的表現，仍待觀察。

任天堂面臨的挑戰包括美國貿易關稅的不確定性，以及能否說服足夠玩家為新機支付高昂價格。

Switch 2在美國售價為449.99美元（約新台幣1萬3500元），而第一代Switch的開賣價為299.99美元。

Switch兩款主機都屬於混合型，可以連接電視或隨時隨地帶在身邊暢玩。

新遊戲像是「咚奇剛：蕉力全開」（Donkey Kong Bananza）與「瑪利歐賽車世界」（Mario Kart World），也都比現有的Switch遊戲還貴。

任天堂預計Switch 2在本會計年度的銷量將達1500萬台，大致同於第一代Switch上市後的同期銷量。

任天堂社長古川俊太郎在5月財報發表會表示，Switch 2「定價相對較高」，保持發售初期的氣勢「並非易事」。

Switch 2記憶體是第一代的8倍，磁吸式手把也可像桌上型電腦的滑鼠一樣使用。

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這台新遊戲主機允許用戶在線上玩時聊天，以及與好友暫時分享遊戲，這對習慣看遊戲主開直播的年輕玩家而言，可能也是一個很大的誘因。

儘管任天堂正朝向主題樂園與熱門電影等多元化領域發展，但分析師表示，這家打造「超級瑪利歐」（Super Mario）系列的電玩商，約90%收入仍來自Switch業務。（譯者：屈享平/核稿：劉淑琴）1140611

古川俊太郎
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