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滿州港口溪溢堤 水利署：與牡丹水庫放水無直接關聯

2025/7/6 16:26
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（中央社記者曾智怡台北6日電）媒體報導颱風丹娜絲帶來大雨，滿州港口溪溢堤淹沒農田，牡丹水庫亦調節排水。水利署說明，牡丹水庫因降雨致水位上升，啟動調節性放流作業，排放水流入四重溪流域，與滿州港口溪流域並無匯流或直接關聯。

水利署今天透過新聞稿指出，港口溪為屏東縣政府主管的縣管河川，流經墾丁國家公園範圍。考量該地區生態敏感與景觀價值，長期採取順應自然的治理，以低度干預為原則，未採傳統工程化整治方式，避免破壞當地自然地形與生態系。相關水文變化與積淹水情形，已由地方政府依災害應變機制辦理處置。

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關於牡丹水庫排水部分，水利署表示，經查，水庫因應降雨所致水位上升，已於5日晚間9時啟動調節性放流作業。牡丹水庫排放水流入四重溪流域，與滿州港口溪流域並無匯流或直接關聯，媒體報導若將兩者相提並論，恐生誤解，特此澄清。

水利署提醒，面對極端氣候增加帶來的局部強降雨風險，署內及所屬單位將持續與地方政府保持密切聯繫，強化監測與預警作業，並就水庫調節、河川疏濬與排水改善等工作審慎規劃執行，確保整體防洪安全。（編輯：林家嫻）1140706

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