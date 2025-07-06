颱風行經台灣海峽衝擊恐較大 賴總統籲落實防災

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北6日電）颱風丹娜絲已增強為中颱，對台灣各地及澎湖構成威脅。總統賴清德今天表示，這次颱風路徑行經台灣海峽，預期受到衝擊會較大，呼籲大家要落實防災。

交通部中央氣象署持續發布中度颱風丹娜絲海上陸上颱風警報，中央災害應變中心下午召開第5次會報，賴總統到場視導並聽取工作報告，行政院長卓榮泰和內政部長劉世芳陪同。

賴總統表示，「由簡報中可看到中央用心、地方負責」，相關單位人員都到位，救災應用機器、設備也一應俱全，可看到中央災害應變中心所發揮的功能。

他提到，這次颱風路徑走台灣海峽方向較特別，預期受到衝擊會較大，要請中央和地方通力合作，審慎因應這次颱風的挑戰；另外，針對易致災地區也要依法撤離，將災損降到最低，呼籲大家要踏實地落實防災工作。

情資研判組稍早報告指出，今晚至明天凌晨颱風中心最近西部沿岸，澎湖、新竹至高雄風雨最劇；坡地易致災區為花蓮縣、台東縣、屏東縣、高雄市、台南市、嘉義縣等6個縣市山區。

根據災情監控及搜索救援組的統計顯示，目前颱風造成全國災情總計48件、9人受傷，多為一般零星災情，包括有屏東縣滿州鄉山頂路38號山洪爆發、蘭嶼多處土石流，正積極處理中。

另外，今年盤點共13縣市、184處易成孤島地區，備援物資也都備妥。

疏散撤離組則表示，截至今天下午3時止，共有嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣等5縣市進行疏散撤離，累計撤離人數共計1791人。另外，入山入園部分，仍有太魯閣1件1人未聯絡上。

交通工程組表示，因西南部、東部沿海山區有強降雨，公路包括台20線（向陽-霧鹿）、臨93線（勤和-復興）、臨105線（梅山口-向陽）、台29線臨11線（那瑪夏-五里埔）和台24線（德文路口至神山路段）等5處，已進行預警性封閉。

觀光方面，目前澎湖地區停留旅客約8000人，整體住宿及物資供應充足；馬公部分，待疏運人數共計約2765人，視今明兩天旅客更改航班情況滾動式增加航班；小琉球地區自願留島209人，目前物資無虞。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

水電維生組表示，全國曾停電3804戶（屏東縣），已全數修復；淹水一級警戒區域包括台東縣、彰化縣、雲林縣、屏東縣和花蓮縣；全國積淹水災情共48件，其中屏東縣牡丹鄉2處道路積淹水仍未退。

農林漁牧組提醒，入夜後土石流可能達紅色警戒有9鄉鎮，已建議提早進行預防性疏散；另為確保颱風後蔬菜供應穩定，已於5月汛期前即請產地農民團體冷貯甘藍、結球白菜及根莖類蔬菜6180公噸以上，目前產地尚無災損，蔬菜供應充裕。（編輯：黃名璽）1140706