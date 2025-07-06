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颱風丹娜絲來襲 顧立雄指示國軍與地方政府協調應處

2025/7/6 18:58
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（中央社記者楊堯茹台北6日電）颱風丹娜絲襲台，國防部長顧立雄今天主持國防部災防應變中心管制會議時指出，各單位與地方政府密切協調，適時提供協助應處，並勉勵籌備「漢光41號」演習的同時，須同步因應颱風可能帶來的挑戰。

颱風丹娜絲已增強為中颱，對台灣各地及澎湖構成威脅。總統賴清德今天下午聽取中央災害應變中心召開第5次會報時表示，這次颱風路徑行經台灣海峽，預期受到衝擊會較大，呼籲民眾要落實防災。

國防部晚間發布新聞稿指出，部長顧立雄今天主持「丹娜絲颱風」災防應變中心管制會議，聽取各作戰區災防整備報告，並要求各級在確保人員安全的前提下，配合中央災害應變中心及地方政府，齊力守護民眾生命財產安全。

顧立雄說，感謝官兵堅守崗位、落實戰備與災防任務，展現高度責任感與行動力。各單位應密切掌握地方政府需求，適時提供協助，整合資源強化應變效能。

關於教召部隊施訓情形，顧立雄指示，各單位應依颱風變化，滾動式調整訓練科目與方式，在安全無虞下持續落實訓練。

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顧立雄表示，第一作戰區為這次災防重點區域，須強化防災兵力與裝備整備，並與地方政府密切協調，隨時掌握風雨災情，確保即時投入應處。

顧立雄最後勉勵，各單位在全力籌備「漢光41號」演習的同時，須同步因應颱風可能帶來的挑戰，期許官兵共同戮力以赴，展現國軍堅定守護家園的決心與行動力。（編輯：林克倫）1140706

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