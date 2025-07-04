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嘉義鐵孩子賴銘傳十週年展 呈現鐵件藝術幽默與細膩

2025/7/4 12:58
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（中央社記者蔡智明嘉義縣4日電）在焊槍與火花之間實現藝術夢想的「嘉義鐵孩子」賴銘傳，即日起至7月20日於嘉縣梅嶺美術館舉辦十週年特展，展品橫跨金屬雕塑、裝置藝術與繪畫作品，展現鐵件藝術幽默與細膩。

嘉義縣表演藝術中心告訴中央社記者，賴銘傳自號「嘉義鐵孩子」為嘉義民雄人，自國中開始學畫，因生活所迫轉入廣告招牌業數十年。然而，在人生50之際，他選擇回到最初的夢，成為一位全職藝術家。

賴銘傳以廢棄金屬為媒材，創造出兼具童趣與美感的雕塑作品，將鍋蓋、圓鍬、熨斗、餐具、夾具等生活中不起眼的五金物件，透過切割、焊接、組裝與烤漆，轉化為一件件富含情感與故事的藝術品，喚起觀眾對物件記憶與再生價值的重新思考，作品呈現強烈的個人特色。

表藝中心說，此次賴銘傳「一銘驚人鐵定傳奇」十年特展，展出105件金屬藝術品，包含大型戶外裝置、擬真的動物造型與機械風格作品，每件都透露他對材質的敏銳觀察與豐沛想像力。

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值得一提的，這次展覽更首度公開展出20件油畫創作，讓觀者看見他深厚的繪畫基礎與藝術涵養，並呈現出立體與平面媒材之間的創作對話。

展覽期間每週日下午2時至3時30分（7月6日、13日、20日）舉辦焊接體驗活動，觀眾將有機會在藝術家的指導下親手接觸焊接工具，感受金屬藝術創作的熱度與魅力。（編輯：龍柏安）1140704

#賴銘傳
#嘉義縣
#嘉義縣表演藝術中心
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