日產傳擬與鴻海合作生產電動車 拯救追濱廠免於關閉

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（中央社東京6日綜合外電報導）日經亞洲（Nikkei Asia）今天引述不具名消息人士報導，日本日產汽車正與台灣電子巨擘鴻海洽談合作生產電動車，以挽救日產位於神奈川縣瀕臨倒閉的追濱工廠。

日產汽車（Nissan Motor）的1名消息人士指出，這項潛在合作涉及日產在東京以南神奈川縣橫須賀市的追濱廠。

截至去年10月底，追濱廠約有3900名員工。由於日產正推動大規模重組計畫，神奈川縣當局等地方政府都對該廠的未來表達關切。

據報導，與鴻海的合作案可讓日產保住追濱廠與該廠員工，同時降低成本。鴻海希望在當地生產自家電動車，而日產可將該廠閒置產線交由鴻海使用，藉此提升產能利用率。

日產5月曾宣布，將把在全球組裝工廠數量由目前的17家減為10家。消息人士透露，日產位於日本境內的5座工廠中，追濱廠與神奈川縣1家子公司工廠都可能列入縮編名單。

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追濱廠於1961年開始營運，是日產主要工廠之一，年產能為24萬輛汽車，但由於日產銷售疲弱，該廠產能利用率一直很低。

日產發布聲明指出，上述報導並非基於該公司發布的公開資訊；鴻海發言人亦未回應置評請求。（譯者：陳正健/核稿：施施）1140706