銷量較疫前減半 日產汽車2026年3月關武漢廠

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（中央社台北27日電）面對中國本土汽車業崛起，日媒披露，日產汽車（Nissan）將於明年3月底結束湖北武漢的工廠。報導說，在中國車企強烈競爭下，日產武漢工廠的開工率下降到年產能30萬輛的10%以下。

香港星島日報網今天引述日本讀賣新聞報導，這間工廠於2022年開始投產，曾是日產在中國境內的重要生產基地，設計年產能約30萬輛，負責生產電動車Ariya與運動休旅車（SUV）X-Trail。為提高開工率，日產武漢廠去年起也代工生產合資夥伴東風汽車的電動車型。

報導並提到，日產已於去年6月關停江蘇常州廠的生產業務。武漢廠若停產，日產在中國境內的生產基地將縮減至4個。

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今年2月日產宣布將中國產能從150萬輛削減至100萬輛。即使如此，當前的產能仍被認為過剩。有日產高層透露「正在考慮進一步關閉其他工廠」。

日產預測，公司截至今年3月的利潤可能出現高達7500億日圓的創紀錄虧損。日產去年在中國銷量年減12%至約70萬輛，與COVID-19疫情前的2018年度相比幾乎減半。（編輯：周慧盈/吳柏緯）1140427