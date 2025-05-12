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日產汽車追加裁員1萬人 合計2萬達總員工數15%

2025/5/12 19:17（5/12 19:31 更新）
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日產汽車（Nissan）確定在日本國內追加裁員1萬人。（路透社）
日產汽車（Nissan）確定在日本國內追加裁員1萬人。（路透社）
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（中央社記者戴雅真東京12日專電）陷入經營困境的日產汽車（Nissan）確定在日本國內追加裁員1萬人，加上先前公布裁員的9000人，合計裁員約2萬人，達到公司全體人數的15%，預料近期將正式對外公布。

朝日新聞報導，日產預估今年3月會計報告的淨虧損將出現多達7500億日圓（約新台幣1538億元）赤字，是該公司歷來最大赤字。去年11月，日產已經宣布在全球裁員9000人，並削減2成生產力。

根據相關人士透露，新社長艾斯皮諾薩（Ivan Espinosa）今年4月1日就任後，公司啟動新體制，重新檢視重整計畫後，判斷需要進一步裁員。

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日產汽車因爲銷售量下滑，公司陷入高成本體質的困境。根據資料，日產在2017年度銷售量為577萬輛，但2024年度僅為330萬輛，降幅超過4成。

在主力市場美國，日產面對品牌價值下滑，加上油電混合動力車等新車種的推出不順利。在中國市場，則是在電動車領域面臨激烈競爭，導致銷售量下滑。另一方面，日產仍維持每年約500萬輛汽車的產能，使得公司處於難以獲利的結構困境當中。（編輯：高照芬）1140512

#NISSAN
#日產汽車
#裁員
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