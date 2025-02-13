與本田整合協商破局 日產社長：不願淪為本田子公司

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（中央社東京13日綜合外電報導）日本汽車製造商本田（Honda）、日產（Nissan）和三菱（Mitsubishi）今天表示，他們將終止經營整合協商。

美聯社報導，日產汽車社長內田誠表示，談判的重心已經從成立聯合控股公司，轉向將日產變成本田汽車的子公司。

內田誠告訴記者：「我們原本的意圖是聯手在全球競爭中勝出，但這樣的安排無法發揮日產的潛力，所以我無法接受。」他進一步指出，日產將在沒有本田的情況下，想辦法扭轉局面。

法新社報導，內田誠表示，「考慮到公司目前的業績，要獨自應對挑戰有一定的難度」，已「慎重討論」本田的提案。

但他表示，「我們無法接受這項提案，因為我們無法確定在這項提案下，能保留多少自主權」。

上述汽車製造商在聯合聲明中表示同意中止經營整合協商，此決定已由各自的董事會批准。

本田與日產汽車去年12月正式簽約，啟動經營整合談判。日產現為三菱汽車大股東，而三菱汽車曾表示考慮加入經營整合計畫。

這3家車廠今天表示，將繼續在電動車和智慧汽車領域合作，共同開發自動駕駛等技術。

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「日本經濟新聞」報導，關於有媒體報導鴻海對於日產有興趣等消息，內田誠今天在記者會上回應，「並未實際透過經營層級商談過」，他也補充說道：「未來，希望透過各方的提案，積極討論有助於成長的相關事務」。

另一方面，日產今天表示，截至3月底止的2024會計年度預計將出現800億日圓（約新台幣170億元）淨損，相較於前一年度獲利4266億日圓。（譯者：王嘉語/核稿：劉淑琴）1140213