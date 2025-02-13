加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

Nissan不願成Honda子公司 日本2大車廠合併案破局

2025/2/13 17:49（2/13 18:02 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為2024年12月日產社長內田誠（左）與本田社長三部敏宏（右）召開記者會。（共同社）
圖為2024年12月日產社長內田誠（左）與本田社長三部敏宏（右）召開記者會。（共同社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京13日綜合外電報導）日本2大車廠本田（Honda）和日產（Nissan）今天發布聯合聲明，證實雙方已取消去年12月宣布的合併談判。意味這項原本可產生世界第3大車廠的整合計畫胎死腹中。

法新社報導，本田與日產原本有意結合力量，外界認為是為了在電動車市場追趕美國業界巨擘特斯拉（Tesla）和眾家中國車廠。

本田和日產今天在聲明中表示，雙方已「同意，將去年12月23日為考慮兩公司業務整合而簽署的合作備忘錄（MOU）終止」。

日產去年公布上半年淨利遽減93%後，宣布裁員數千人。但本田執行長去年12月強調，這起合併案並非為了解救日產的紓困。

根據日本媒體報導，雙方談判之所以破局，因為本田提議讓日產成為旗下子公司，而非按照去年12月宣布的計畫，讓雙方整合後同屬1個新的控股公司。

兩車廠在今天的聲明中證實，本田「提議改變（合併）結構，由設立1家共同控股公司...改為透過換股由本田成為母公司、日產為子公司」。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

聲明表示：「經過這些討論後，兩公司做出結論，認為在邁向電動化時代而變動性與日俱增的市場環境下，若要優先考量決策及執行管理措施的速度，最適當做法是停止討論並終止這份MOU。」

不過聲明也說，本田與日產將繼續「在策略結盟的框架下合作，以期在智慧車及電動車的時代努力創造新價值，並讓彼此的企業價值最大化」。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1140213

#日產
#本田
延伸閱讀
獨家／鴻海劉揚偉爭取與Nissan合作 電動車策略長關潤穿針引線劉揚偉證實與日產大股東雷諾談股權 目的是合作非併購日媒：日產將在日本裁員數百人 縮減子公司產能與Honda整合 Nissan流亡前董事長戈恩不看好
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：