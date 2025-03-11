Nissan社長換人 新舵手矢言讓公司重新發光發熱

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（中央社東京11日綜合外電報導）日產汽車（Nissan）今天宣布社長內田誠將卸任，由負責商品企劃的艾斯皮諾薩（Ivan Espinosa）接任。日產和本田汽車去年展開經營整合協商，但在上月宣告破局。

法新社報導，將於4月上任的艾斯皮諾薩告訴媒體，他要延續內田誠的志業「協助日產重新發光發熱」。

他說，「我真心相信，日產的潛力遠超過我們今日所見」，他將「與我們全球優秀的團隊密切合作，為公司帶來穩定與成長」。

日產先前宣布上半年度淨利大幅衰退93%，同時將裁汰數千人。日產預測在截至3月底止的會計年度將虧損超過5億美元。

國際信評機構穆迪（Moody's）將日產的信用評級打入「垃圾級」，並稱「其車款老化需求減緩，造成獲利能力疲軟」。惠譽（Fitch）與標普全球評級（S&P Global Ratings）也將日產信評打入投機級。

日產和本田汽車（Honda）上月宣布終止經營整合協商，無緣催生僅次豐田汽車（Toyota）和福斯汽車（Volkswagen）的全球第3大汽車製造商。

然而，媒體報導在日產社長換人後，本田可能會著手準備重啟與日產的經營整合協商。

艾斯皮諾薩來自墨西哥，2003年進入墨西哥日產汽車公司工作，他2018年起負責全球商品戰略與商品企劃，並在2024年4月起成為商品企劃等業務的負責人。

日產社長內田誠說：「鑑於我無法獲得部分員工的信任，加上董事會提出要求，我認為...重展新頁最符合日產的利益。」

他形容艾斯皮諾薩是「真正的汽車人」，現年才40多歲，充滿了活力。

「我期待他能克服困難，帶領日產邁向未來。」

日經商業週刊（Nikkei Business）曾引述未具名消息來源報導，領導階層換人後，日產可能會重新考慮本田的投資，但「不會以成為其全資子公司的方式」。

報導中也表示，日產也考慮和包括台灣鴻海集團與三菱汽車（Mitsubishi Motors）在內的4方合作。

一名知情人士今天告訴法新社，在和本田的經營整合協商破局後，內田誠曾呼籲與潛在夥伴開啟新協商，俾以在全球市場求生存。

消息人士指出：「日產要變得更強大，必須在市場找到一個夥伴，這是其優先要務。」

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彭博行業研究（Bloomberg Intelligence）高級汽車產業分析師吉田達夫（Tatsuo Yoshida）指出，日產選出新社長是解決迫切挑戰的「重要一步」。

吉田達夫表示，艾斯皮諾薩擅長的產品戰略專業能讓日產處理缺乏競爭力車款的問題。然而，確保現金流和財務穩定至關重要，仍有賴新的領導階層迅速採取行動。（譯者：劉淑琴/核稿：陳正健）1140311